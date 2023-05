SK Staden C (3) mag alsnog de titel vieren: “Niet de jongste, maar wel de grootste pleziermakers”

Door het puntenverlies van leider Oudenburg mocht SK Staden C op de slotspeeldag dan toch de titel vieren in derde provinciale. Zelf moest het niet in actie komen door het forfait van Fusion Oostende. Toch werd er niet minder om gevierd.

“Net als de voorbije jaren hadden we ook nu als ploeg de top vijf als ambitie”, aldus middenveldster Cinthya Wybaillie (35) uit Roeselare. “Het seizoen liep echter bijzonder lekker en uiteindelijk verloren we maar twee keer in heel de campagne, spijtig genoeg een paar weken geleden tegen rechtstreeks concurrent Oudenburg, waardoor we de eerste plaats moesten afgeven. Doordat de kustploeg niet echt meer een steek liet vallen, hadden we ons stilaan neergelegd bij die tweede plaats, hoewel de slotspeeldag zeker nog voor verrassingen kon zorgen. Wij moesten tegen Oostende aan de slag, de tweede ploeg waartegen we verloren, en concurrent Oudenburg moest de topper spelen tegen het derde geklasseerde Mandel United. Door problemen met speelsters gaf Oostende forfait waardoor we moesten hopen dat Izegem won op Oudenburg en dat gebeurde (0-1). Naast onze A-ploeg konden ook wij dus de titel bemachtigen. Dat er daardoor een stevig feestje volgde, moet ik wellicht niet vertellen. We zijn niet de jongste ploeg in de reeks, maar maken wel het meeste plezier. Onze hechtheid is een unicum en we kunnen elkaars positieve en negatieve kantjes best aanvaarden.”

En toch promoveren de Stadense dames straks niet naar de B-reeks. “Daarvoor is er een aantal redenen. Ten eerste zou onze tweede en veel jongere ploeg moeten zakken en dat is niet aan de orde. Doordat we in deze reeks uitkomen kan er doorlopend gewisseld worden zodat iedereen evenveel speelt. Ook zouden we dan wellicht weer meer moeten trainen en op onze leeftijd is dat niet meer zo evident. We blijven dus in derde provinciale.”

“Met mezelf nog steeds op het middenveld? Ik had altijd gezegd dat ik zou stoppen wanneer we kampioen speelden. Het is echter nog veel te leuk, waardoor ik op mijn beslissing terugkeer. Het was nu al mijn vijfde seizoen bij de C’s en ik kan die fantastische bende nog niet missen”, besluit de Roeselaarse, die terug in de studieboeken zit om kleuterleidster te worden. (SB)