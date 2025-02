SK Staden A: “Nog iets recht te zetten na bekeruitschakeling”

In de hoogste provinciale damesreeks stevent KFC Damme af op het kampioenschap. Het verschil met eerste achtervolger SK Staden A bedraagt met één wedstrijd minder gespeeld vijf punten. Toch is de 34-jarige Sofie Van Bruaene nog steeds tevreden over het verloop van de competitie. “We wisten vooraf dat SK Staden geïnvesteerd had in een goeie ploeg om zich steevast in de top drie te parkeren. Voorlopig slagen we bijzonder goed in ons opzet met de tweede plaats. Het seizoen loopt dus naar wens. Vorig weekend hebben we ook de verplaatsing naar het vierde geklasseerde Bredene B tot een goed einde gebracht (1-2). Voor de pauze zorgden we al voor een dubbele bonus, pas in de slotminuten geraakte de kustploeg aan de gelijkmaker. We mogen dus inderdaad wel gaan spreken over een goeie opwarmer voor de volgende topper, dit zondag thuis tegen het derde geklasseerde VK Egem A. De heenwedstrijd hebben we heel vlot gewonnen, maar drie dagen later flikten ze ons wel uit de West-Vlaamse beker en dit ligt nog altijd bij iedereen heel zwaar op de maag.” Waar ligt hun sterkte? “In elke wedstrijd dat ik ze aan het werk zag, pakken ze uit met een sterke organisatie en met hun twee snelle spitsen zorgen ze voor het verschil in de matchen. We kennen dus wel hun kwaliteiten, maar omgekeerd zal dit ook wel zo zijn.”

Toekomst

Zijn jullie met een complete kern? “Nee, voor zondag zijn er sowieso twee afwezigen. Estée Vlieghe verdraaide in Bredene haar knie en zal een tijdje buiten strijd zijn, Flore Cneudt is op Erasmus met school. Toch blijf ik erbij dat de kern sterk genoeg is om dit op te vangen. In de heenwedstrijd waren er bijvoorbeeld zes afwezigen en wonnen we, met twee moet het zeker lukken om afstand te nemen”, besluit de planning-manager die bij de dames van SK Staden in het hart van de defensie staat. Ondertussen is de sportieve cel aan het praten over de toekomst met hun speelsters. “Zelf twijfel ik om ermee te stoppen. Na drie jaar DVK Egem, zes jaar SK Staden, negen jaar Zwevezele en nu al weer drie seizoenen SK Staden is de cirkel stilaan rond.” (SBR)