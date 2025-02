Scor dames knokken in eerste provinciale

In Oostrozebeke zit het damesvoetbal in de lift. Naast een ploeg in eerste provinciale is er ook nog een goed bezette U16-ploeg. Aan opvolging voor het eerste elftal is dus geen tekort. Vorig seizoen speelde het eerste elftal kampioen en mocht het de overstap maken naar eerste provinciale. Daar draaide het meteen vlot mee en lijkt het op weg om probleemloos het behoud te verzekeren.

Annelore Verlinde is met haar 32 jaar al een ervaren rot in het voetbal. “Ik speel al sinds mijn zesde jaar en ben er nooit mee gestopt. Voor mij is voetbal de enige uitlaatklep naast een fulltime job bij een bouwbedrijf. Intussen ben ik aan mijn zesde seizoen bezig bij Scor en ik voel me hier goed. Het is een leuke groep, al vallen de resultaten wat tegen. Het is ook zo dat we overmand worden door pech. Onze pijlsnelle flankspeelsters, die vorig jaar voor een korf aan doelpunten zorgden, hebben nauwelijks gespeeld. Pas vorig weekend stonden we voor de eerste keer voltallig op het veld.”

“We bezetten de 12de plaats op 15 ploegen, maar het is de ambitie om zeker nog een paar plaatsen op te schuiven, op voorwaarde dat we onze snelle flanken nu een tijdje kunnen gebruiken. De overgang naar eerste provinciale heeft ook gezorgd voor heel veel aanpassing. In eerste gaat het allemaal veel sneller en als je daarbij enkele snelle meisjes mist, dan blijven de successen uit. Niet dat we vrezen voor een terugkeer naar tweede, dat zit er zeker niet in. Zodra je eerste provinciale hebt bereikt, zit je met de ploeg haast gebeiteld. Voor de terugronde zijn de meeste basisspelers weer op post en dat schept wel mogelijkheden.”

Ambitie

“Het moet mogelijk zijn om nog een tweetal plekjes op te schuiven, ook omdat we nog twee inhaalmatchen moeten afwerken. Die moeten zeker punten opleveren. Het probleem is momenteel dat de afwerking ondermaats is. Vorig jaar vlogen de kansen binnen als zoete broodjes…”

“Naar volgend seizoen toe moeten we op zoek naar een ervaren spits, maar die zijn er niet in overvloed. In eigen rangen zijn er een viertal talentvolle meisjes, maar die zijn nog niet inzetbaar. Positief is dat we merken dat ook bij Scor het vrouwenvoetbal in de lift zit. Het moet op termijn mogelijk zijn te putten uit eigen talent. Hoe dan ook, voor dit seizoen denk ik dat we veilig zitten, want de ploegen die achter ons staan, staan héél ver achter ons.” (CLY)

Zaterdag 1 maart om 19.30 uur: Scor SK Eernegem A.