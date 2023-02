SC Zonnebeke start opnieuw met een damesploeg: Lindsey Blanckaert wordt de trainer

Na drie jaar onderbreking brengt SC Zonnebeke vanaf volgend seizoen weer een damesploeg in competitie. Lindsey Blanckaert, die nu al actief is als jeugdtrainer, wordt trainer van die ploeg.

Hoewel Lindsey Blanckaert (43), afkomstig van Dikkebus, zelf nooit voetbalde, is ze heel vertrouwd met het spelletje. Momenteel is ze immers trainer van de U9 in Zonnebeke en traint ze ook de damesploeg in Wervik. “Het is niet altijd makkelijk te combineren, maar mits een goede organisatie lukt het nu wel bij twee verschillende ploegen. Als ik volgend jaar maar één ploeg meer moet trainen, moet dat normaal nog beter kunnen”, stelt Lindsey enthousiast.

“Ik ben in het voetbal gerold als voetbalmama. Bij ons thuis gaat praktisch alle vrije tijd naar voetbal. Mijn man Nick Decadt is trainer van de provinciale U17 bij SC Zonnebeke en ook dochter Jainny traint de U11. Als je dat allemaal op een rijtje zet, mocht ik dus niet ontbreken en van voetbalmama werd ik na het behalen van het C-diploma ook trainer. Nu volg ik nog een opleiding voor het B-diploma.”

Enkele jaren geleden had SC Zonnebeke ook al een damesploeg, die toen zelfs kampioen werd en een tijdje in eerste provinciale aantrad. “Na drie jaar onderbreking is de goesting er opnieuw”, zegt Lindsey. “We hebben een mooi aantal speelsters, want ook uit de regio willen er meisjes in Zonnebeke komen spelen. Meestal zijn het jonge talenten, maar er zijn ook een aantal ervaren speelsters bij en dat heb je wel nodig. Met het potentieel dat er nu is, kunnen we zeker een competitieve ploeg opstellen komend seizoen. We hebben een mooi project.”

“Het komende seizoen starten we in derde provinciale, maar het is de bedoeling zo vlug mogelijk naar tweede te stijgen en later onze plaats opnieuw in eerste te bemachtigen. Het bestuur staat ten volle achter ons project, wat misschien in het verleden te weinig gebeurde”, besluit Lindsey. (NVZ)