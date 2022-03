Saar Verdonck wil met Club YLA die derde plek: “Ja, er zit wat druk op de match tegen Standard”

Club YLA wil play-off 1 als derde afsluiten, maar is door een magere één op zes naar plaats vijf gezakt. Zondag volgt een thuismatch tegen Standard. Bij winst wipt blauw-zwart over de vrouwelijke Rouches naar plaats drie of vier.

Na een moeilijke start – de openingsmatch tegen OHL werd thuis met 0-6 verloren – herpakte Club YLA zich door bij Ladies Genk de nul te houden en een punt te pakken. Rechterflankverdediger Saar Verdonck (22) miste die partij door een griepje, maar hervatte vorige zaterdag met de beloften in tweede nationale.

Ritme

“Fijne wedstrijd”, glundert Verdonck na. “Want 2-3 gewonnen bij leider Zulte Waregem B. Door griep had ik enkele trainingen moeten overslaan. Voor mij was het interessant om even het ritme terug te vinden in een wedstrijd met onze tweede ploeg. Jawel, ik mocht als rechtsachter spelen. Mijn voorkeur blijft naar die positie uitgaan.”

Dus hoopt Verdonck ook zondag in de A-ploeg rechtsachter te spelen. “Er rust inderdaad wat druk op die partij”, klinkt het. Om de ambities waar te maken, wordt één week voor de trip naar competitieleider en titelverdediger Anderlecht best van Standard gewonnen. De Luikse ploeg liet zich vorige speeldag door Ladies Genk verrassen (3-0). Standard, Genk en Club YLA strijden om rang drie en staan op een zakdoek van twee punten. Genk speelde trouwens al één match meer.

Ik wil hier blijven, maar dat komt wel in orde

Gratis toegang

“Toen voor de start van play-off 1 de club en de staf de ambitie uitspraken om derde te worden, gingen wij meteen akkoord”, gaat Verdonck verder. “Ook wij als speelsters leggen onszelf die druk op. De club probeert van de thuismatch tegen Standard iets speciaals te maken. De toegang is gratis, maar je moet vooraf wel inschrijven. Er zijn al meer dan duizend inschrijvingen. Van onze shirtsponsor krijgt iedereen een blikje Pepsi Max en er worden zondag ook sjaals van Club YLA uitgedeeld.”

De sfeer die wordt gecreëerd, toont het belang aan van de partij tegen Standard. Door het uitvallen van Jody Vangheluwe lijkt Saar Verdonck voor trainer Dennis Moerman eerste keuze als rechterflankverdediger. De kleuterjuf uit Zerkegem tekende nog niet bij, maar is van plan dat zo snel mogelijk te doen. “Ik wil blijven bij Club YLA en uit een eerste gesprek blijkt dat ook de club met mij verder wil”, weet Verdonck. “Dat komt wel in orde. Inderdaad, met Liesa Capiau van Zulte Waregem komt volgend seizoen extra concurrentie op de rechterflank. Concurrentie moet er zijn, dat maakt iedereen sterker. Ik denk dat Liesa heel polyvalent is en ook op de linkerkant kan spelen.”

Zondag 27 maart om 14 uur in Roeselare: Club YLA – Standard Fémina.