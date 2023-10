Saar Verdonck is kleuterjuf én speelster bij Club YLA: “Kleuters vergen héél veel energie”

Gestructureerd leven is het geheim van Saar Verdonck (23). Anders zou het haar niet lukken om een voltijdse job als kleuterjuf in de Vrije Basisschool De Klimtoren te blijven combineren met voetballen in de Super League bij Club YLA.

Ter illustratie schetsen we een doorsnee dag in het leven van Saar Verdonck.

“Tegen acht uur worden we op school verwacht”, verduidelijkt ze. “Om de lesdag voor te bereiden. Als ik thuis ben, hoef ik pas om 7.30 uur te vertrekken. Maandagochtend vertrok ik in Gent. Dan stapte ik om 6.45 uur in de auto om op tijd op school te zijn. ’s Namiddags om 16 uur gaat de bel. Er wordt verwacht dat we daarna nog even op school blijven. Rond 16.30 uur vertrek ik naar de training. Op Jan Breydel, soms eens op The Nest in Roeselare.”

Saar Verdonck staat in de eerste kleuterklas. Haar klasje telt twintig meisjes en jongens. “Voor mij is dat een passie, maar kleuters zuigen alle energie uit je lichaam”, geeft ze toe. “In de autorit naar de training voel ik me telkens vrij moe. Ze noemen me wel eens een Duracellkonijn. Want ik ben snel opnieuw opgeladen en geef tijdens de trainingen het beste van mezelf.”

Gezond avondmaal

Na iedere oefenstonde krijgen de speelsters van Club YLA een gezonde maaltijd mee naar huis. “Heel interessant, daarvoor ben ik de club heel dankbaar”, gaat Verdonck verder. “Indien ik na de training nog moet koken, slaap ik bijna niet meer. Want de slaap vatten, is soms moeilijk omdat ik vaak nog vol adrenaline zit.”

Elke ochtend vullen de speelsters van Club YLA, ten behoeve van de staf, een document in met gegevens over de kwaliteit van hun nachtrust, het gevoel bij het opstaan, enzovoort. “Als ik me wat minder goed voel, wordt mijn training aangepast”, aldus Saar die op 1 september (eerste schooldag) uit bij Ladies Genk de aanvoerdersband droeg en haar team naar een 2-4-winst leidde. (HF)