Rudy Blanchard (trainer dames SK Staden A) is blij met inzet tegen Merkem: “Ondanks verlies fier op prestatie”

In eerste provinciale verloren de dames van SK Staden A voor het eerst dit seizoen voor eigen publiek, dit tegen ongeslagen leider Merkem (1-6). Desondanks was coach Rudy Blanchard (49) opgetogen over de collectieve prestatie.

“Voor de topper tegen Merkem had ik maar twaalf kernspelers over. Zelfs mijn vaste doelvrouw Bianca Debeuckelaere kon er door blessure niet bij zijn. Desondanks konden we vooral in de eerste helft goed weerstand bieden waardoor het maar 1-2 was bij de rust. Op weg naar de kleedkamers kreeg ik van mijn collega felicitaties dat wij tot op heden de enige ploeg zijn die erin slaagden toch één speelhelft weerstand te bieden. Onmiddellijk na het draaien viel hun derde doelpunt en waren we eraan voor de moeite. Toch zijn we blijven inzet en karakter tonen tot het bittere einde. Desondanks is het ons eerste verlies voor eigen supporters, maar de prestatie was wel goed ondanks de zware verliescijfers.”

Topper tegen Heist

Zondag wacht alweer een topper in Heist met de tweede plaats als inzet. “Ik hoop voor deze belangrijke confrontatie toch enkele meisjes te recupereren want door schorsing mis ik al zeker de ervaren Ina Maertens. We gaan ons dubbel en dik weren zodat we weer met een overwinning kunnen aanpikken. Lukt ons dat, dan zijn we goed op weg om de tweede plaats binnen te halen. Voor het seizoen hadden we geen uitgesproken ambitie, we wilden gewoon zo hoog mogelijk eindigen. Dat is nog altijd onze betrachting. Moeten we daardoor dan eventueel promoveren naar de Nationale reeksen, dan nemen we dat er heel graag bij, maar dan moet de spelerskern toch serieus uitgebreid worden. De eerste gesprekken met mogelijke nieuwkomers zijn opgestart, de huidige spelerskern blijft zo goed als intact. Alleen stopt Ina Maertens met voetballen. Dit zal toch wel een groot gemis zijn”, besluit de Oostnieuwkerkenaar. (SBR)

Zondag 13 februari om 14 uur: KFC Heist SK Staden A.