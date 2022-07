Red Flames trainen laatste keer voor openingswedstrijd tegen IJsland

Voor de Red Flames stond zaterdagmiddag in Wigan een vierde en laatste training op het programma in aanloop naar hun eerste groepswedstrijd op het EK tegen IJsland.

In de EK-selectie van de Red Flames zitten vier West-Vlaamse speelsters: Tessa Wullaert (Sint-Baafs-Vijve), Féli Delacauw (Snellegem), Jody Vangheluwe (Harelbeke) en Diede Lemey (Aarsele).

Net zoals de voorbije dagen kon Ives Serneels een beroep doen op alle 25 geselecteerden, invalsters Jill Janssens en Lenie Onzia incluis. Féli Delacauw kampte met stijfheid en trainde daarom maar een half uur mee met de groep, maar volgens de bondscoach raakt de middenveldster zeker speelklaar voor zondag. Hetzelfde geldt voor centrale verdediger Laura Deloose, die wat enkelproblemen had.

Zoals het al sinds de eerste training op Engelse bodem het geval is, stelde de Belgische voetbalbond ook zaterdag alleen het eerste kwartier open voor de pers. De speelsters werkten daarin een aantal opwarmingoefeningen af alvorens ze met de bal aan de slag gingen. Voor het eerst tekende ook de zon present op de terreinen van het oefencomplex van tweedeklasser Wigan Athletic.

In het Manchester City Academy Stadium, met slechts 4.700 zitplaatsen, geven de Flames zondag vanaf 18 uur IJsland partij in hun eerste wedstrijd in groep D. In tegenstelling tot de Belgen trainen de IJslanders zaterdag wel in het stadion dat deel uitmaakt van het oefencomplex van Manchester City, de Engelse topclub met sterspeler Kevin De Bruyne.