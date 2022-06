Red Flames pakken tegen Noord-Ierland eerste zege in EK-voorbereiding, met twee goals van Tessa Wullaert

De Red Flames (FIFA 19) hebben donderdagavond in Lier in hun tweede voorbereidingswedstrijd op het EK in Engeland met 4-1 gewonnen van Noord-Ierland, de nummer 47 op de wereldranking en eveneens EK-ganger. Tessa Wullaert en Ella Van Kerkhoven namen elk twee doelpunten voor hun rekening. Voor de Flames was het de eerste zege in deze EK-voorbereiding na de logische 3-0 nederlaag in en tegen gastland Engeland.

Wullaert opende na 24 minuten de score in het Lierse Herman Vanderpoortenstadion, maar op slag van rusten stelde Lauren Wade gelijk. De Flames hadden wel overwicht, maar konden toch pas in het slot van de wedstrijd afstand nemen van de stugge Noord-Ieren. Die kwamen twintig minuten voor affluiten met tien te staan, na een overtreding van doelvrouw Jackie Burns op de doorgebroken Wullaert.

Acht minuten voor affluiten kopte Ella Van Kerkhoven de 2-1 tegen de netten op het Lisp, vier minuten later krulde Wullaert met haar tweede van de avond de 3-1 in doel. Van Kerkhoven liep de 4-1 in doel na een warrige fase in de toegevoegde tijd, meteen ook de eindstand en opdracht volbracht voor het team van bondscoach Ives Serneels, dat ongetwijfeld vertrouwen tankte.

Serneels onthulde maandag zijn 23-koppige selectie voor het EK, wat een nieuwe fase inluidde van de voorbereiding. Voor het vertrek naar Engeland zullen de Red Flames het nog vriendschappelijk opnemen tegen Oostenrijk (26 juni) en Luxemburg (28 juni). Op het EK spelen ze hun eerste groepswedstrijd op zondag 10 juli tegen IJsland in Manchester. Daarna volgen in groep D duels tegen Frankrijk (14 juli in Rotherham) en Italië (18 juli in Manchester).