Red Flames moeten WK-droom opbergen na zure nederlaag in Portugal

De Belgische voetbalvrouwen zullen niet deelnemen aan het WK in Australië en Nieuw-Zeeland van volgend jaar. De Red Flames verloren de levensbelangrijke wedstrijd in de eerste ronde in de play-offs om deelname aan het WK, in Vizela tegen Portugal, met 2-1. Tessa Wullaert scoorde de enige Belgische goal.

Beide landen wilden vooral niet verliezen, en kozen dus niet resoluut voor de aanval. Portugal kwam net voor het halfuur op voorsprong, via Diana Silva (29.), die een voorzet kon binnenwerken na niet echt doortastend verdedigen van de Flames. De Belgische vrouwen rechtten echter hun rug. Op strafschop – na een handsbal – trapte Tessa Wullaert (40.) de 1-1 binnen, meteen ook de ruststand.

1-2 afgekeurd

Ook na de pauze hielden beide teams mekaar in de tang. Wullaert leek de Flames een kleine 20 minuten voor tijd op voorsprong te trappen, maar het doelpunt werd voor nipt buitenspel afgekeurd.

Vijf minuten voor tijd haalde de ingevallen Amber Tysiak haar opponente neer, net geen strafschop voor Portugal maar wel de rode kaart voor Tysiak. Costa trapte de daaropvolgende vrije trap op de lat. Maar daar bleef het niet bij, uit de volgende corner scoorde Pinto (89.) dan toch de 2-1. De Flames konden niet meer reageren.

Bij winst zouden de Flames op 11 oktober thuis IJsland treffen, maar daar stak Portugal dus een stokje voor. De drie winnaars van de tweede ronde in de play-offs worden vervolgens gerangschikt volgens hun resultaten in de groepsfase en de play-offs.

Nog geen WK

De eerste twee landen versieren een ticket voor het WK van volgend jaar in Australië en Nieuw-Zeeland (20 juli – 20 augustus). De nummer drie moet nog een intercontinentaal play-offtoernooi afwerken.

De Belgische voetbalvrouwen namen nog nooit deel aan een wereldkampioenschap. Ze kwamen wel al twee keer in actie op een EK, in 2017 in Nederland en afgelopen zomer in Engeland.