Red Flames mislopen rechtstreeks WK-ticket na nipte thuisnederlaag tegen Noorwegen

De Red Flames, de Belgische nationale vrouwenploeg in het voetbal, hebben vrijdagavond in een uitverkochte Den Dreef in Leuven in de negende en voorlaatste voorrondewedstrijd voor het WK van 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland tegen Noorwegen geen stunt kunnen bewerkstelligen. Ze verloren met 0-1. Daardoor zijn de barrages het hoogst haalbare.

Noorwegen is zeker van de groepswinst met 25 punten, terwijl België 19 stuks op de teller heeft en Polen ook nog niet helemaal uitgeteld is met 17 eenheden.

Tuva Hansen (61.) verzekerde de Noorse dames van kwalificatie voor het WK met de enige treffer. Om alsnog groepswinnaar te worden en zich rechtstreeks te plaatsen voor de eindronde, moest België met vijf doelpunten verschil winnen van de Scandinaviërs.

Barrages zijn loterij

Het elftal van Ives Serneels komt nu in het beste geval terecht in de barrages, die een loterij zijn. Bovendien heeft de Wereldvoetbalbond FIFA voor deze editie wel een zeer complex systeem bedacht. Enkel de beste drie nummers twee plaatsen zich rechtstreeks voor de tweede en tevens laatste ronde van de play-offs, de overige zes teams moeten eerst nog een eerste ronde afwerken.

Van de drie winnaars van de tweede ronde van de play-offs, kwalificeren enkel de beste twee zich voor het WK. De nummer drie wacht nog een intercontinentale barrage. Voor die eindstand worden de resultaten van de wedstrijden in de tweede ronde opgeteld bij het klassement van de nummers twee.

Dinsdag staat de tiende en laatste voorrondematch tegen voetbaldwerg Armenië nog op het programma. Mits een punt zijn de barrages een feit.

(Belga)