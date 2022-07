Red Flames hebben hun stunt beet

De Red Flames hebben hun afspraak met de geschiedenis niet gemist. Ze mogen naar de kwartfinales van het Europees kampioenschap in Engeland. In een broeierig warm Manchester wonnen ze maandagavond hun beslissende groepswedstrijd tegen Italië met 1-0 dankzij een goal van Tine De Caigny.

Omdat IJsland in de andere match van groep D 1-1 gelijkspeelde tegen het al geplaatste Frankrijk, eindigt België als tweede (met 4 op 9) en stoot dus door. Vrijdag spelen ze in Leigh tegen Zweden, de winnaar van groep C.

Stunt in vrouwenvoetbal

De Red Flames hadden voor hun afreis naar Engeland één duidelijk doel: beter doen dan bij hun EK-debuut in 2017 in Nederland en dus, in hun tweede grote toernooi, de groepsfase doorkomen en zo geschiedenis schrijven. “We kunnen morgen voor een stunt zorgen die nog niet gebeurd is in het Belgische vrouwenvoetbal”, had bondscoach Ives Serneels nog benadrukt op de traditionele persconferentie daags voor de wedstrijd.

Na het 1-1 gelijkspel tegen IJsland en het 2-1 verlies tegen Frankrijk moesten de Flames oogsten tegen Italië om hun ambitie waar te maken. Serneels moest het wel doen zonder Laura De Neve, die door een bilblessure twijfelachtig was. Julie Biesmans verving haar centraal achterin. Youngster Hannah Eurlings kreeg na haar twee invalbeurten een kans voorin.

Tessa Wullaert

Italië had tegen de Belgen door hun slechter doelpuntensaldo maar een optie en dat was voluit voor de zege gaan. Maar in de openingsfase waren het de Flames die het meeste balbezit claimden en zich ook gevaarlijk toonden langs Eurlings, met een schot over, en Elena Dhont, die net onvoldoende bij een flankvoorzet van de bedrijvige Tessa Wullaert kon. Italië zette daar aanvallend weinig tegenover maar er was wel een attente Nicky Evrard nodig om een schot van Bonansea te keren.

De teams trokken met een brilscore de kleedkamers in, wat voor beide landen op dat moment de uitschakeling betekende. Vroeg in de tweede helft brak Tine De Caigny de ban. Na een lange vrije trap kreeg Italië de bal niet weg en de speelster van Hoffenheim profiteerde optimaal: 0-1. Italië reageerde meteen met een knap schot op de lat van kapitein Girelli.

Kwartfinale tegen Zweden

Het nummer 14 op de FIFA-ranking, vijf plaatsen boven België, moest nu twee keer scoren. De Italianen verhoogden de druk op de Flames, die nog moeilijk aan voetballen toekwamen. Er volgden een aantal hete standjes voor de goal van Nicky Evrard, zo trapte invalster Giacinti maar nét naast. Maar de geelhemden hielden stand, Wullaert raakte nog de paal in de slotminuut, en vervolgens mochten de Flames de historische kwalificatie vieren met de zowat duizend Belgische fans.

De Flames mogen zich opmaken voor een kwartfinale vrijdag in Leigh tegen Zweden. De Scandinaviërs wonnen hun poule met 7 op 9, evenveel als Nederland, tweede met een minder doelpuntensaldo. Oranje geeft zaterdag in Rotherham Frankrijk partij.