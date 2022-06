Red Flame Jody Vangheluwe scoort in Kachtemse Sint-Vincentiusschool

De Sint-Vincentiusschool in Kachtem kleurde vanmorgen compleet rood, geel en zwart. Alle kinderen, van eerste kleuter tot zesde leerjaar, waren getooid in de nationale driekleur om Red Flame Jody Vangheluwe (24) te verwelkomen. De school ‘won’ haar komst met een wedstrijd van Voetbal Vlaanderen.

Voetbal Vlaanderen wil iedereen warm maken voor de Red Flames. Onze nationale voetbaldames maken vanaf 6 juli hun opwachting in het Europees Kampioenschap in Engeland. “Met de actie ‘Zet je school in vuur en vlam’ willen we de EK-sfeer ook naar de speelplaats brengen”, klinkt het bij Voetbal Vlaanderen. Om hun actie kracht bij te zetten werd de scholen gevraagd een coole video op te nemen over hoe de Flames aangemoedigd worden.

En of ze kunnen supporteren in Kachtem. De video bezorgde de Sint-Vincentiusschool een van de hoofdprijzen: een bezoek van een echte Red Flame aan de school. Daardoor wandelde maandagmorgen Jody Vangheluwe, actief bij Club YLA, zeg maar de voetbaldames van Club Brugge, de schoolpoort binnen. De verdedigster nam ruimschoots de tijd om op alle vragen van de kinderen te antwoorden en ook om een rondje doeltrappen te spelen met de leerkrachten. Intussen werd er fel gesupporterd.

“Iedereen gaat er in op”, zegt juf Viviane Vanrobaeys van de ‘apenklas’, zoals het eerste kleuter genoemd wordt. “We hebben al geoefend met supporteren voor dat promofilmpje en hebben er tijdens de afgelopen week ook aandacht aan besteed in de klas: van voetbalfilmpjes tot supportersattributen uittesten, het hoorde er allemaal bij”, aldus de juf.

Teamsport

Jody Vangheluwe had ook aandacht voor het voetbaltalent in de school. Ook een aantal meisjes gaf aan deel uit te maken van een voetbalclub. “Zeker verder doen”, moedigde de voetbalster ze aan. “En andere meisjes die zin hebben om te starten mogen zeker die kans niet laten liggen. Wie weet, ooit treffen we elkaar misschien nog op het veld.”

Dirictrice Karolien Delmotte, eveneens in passende outfit getooid, was opgetogen met het bezoek. “Voetbal is een teamsport en ook wij hier op school vormen een team met de 396 leerlingen, 50 personeelsleden en de vrijwilligers. Ook wordt door de actie van Voetbal Vlaanderen een gezonde levensstijl onder de aandacht gebracht. Ook hier gaan we op school voor. Het bezoek weerspiegelt dus perfect waar wij voor staan”, besluit de directrice.

Intussen registreerden de kinderen duchtig de speeldata van de Red Flames. In Kachtem en omstreken zullen alvast heel wat meer tv’s aanfloepen tijdens hun wedstrijden.