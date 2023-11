Raquel Viaene van SK Staden A: “We rekenen op een eerste overwinning”

Promovendus SK Staden A promoveerde vorig seizoen nog na een bijna onbeschrijflijk seizoen naar het nationaal voetbal. Nu leert het echter de keerzijde van de medaille kennen, want in de interprovinciale reeks staat de ploeg na zes speeldagen laatste, met nog steeds nul punten.

De 24-jarige verdedigster Raquel Viaene (ex-KAA Gent) gelooft in een snelle ommekeer. “De kalendermaker heeft ons niet gespaard bij de opmaak, want in de eerste zes wedstrijden kregen we alle toppers uit die reeks van vorig jaar na elkaar. Het gevolg kan je wel raden, we staan na die periode met de rode lantaarn en nog steeds nul punten achter de naam. Positief is dat we al veel minder doelpunten slikken dan in het begin. Tegen Kester Gooik A waren dat er drie. In alle linies betalen we leergeld, maar ik zie het wel goedkomen.”

Zaterdag de eerste driepunter? “Laat het ons hopen”, lacht de Roeselaarse. “Famkes Westhoek Diksmuide Merkem is geen onbekende ploeg voor ons. We speelden in de voorbereiding al tegen elkaar, maar toen was ik er wegens andere verplichtingen niet bij. Ik hoor wel dat beide ploegen sterk met elkaar te vergelijken zijn, dus zullen details wellicht beslissen over de partij. Als het op inzet en ingesteldheid aankomt, dan haalt Staden wellicht zijn gram, want ondanks de laatste plaats is er een opperbeste sfeer op en rond het veld.”

Verwachtingen

Wat zijn eigenlijk nog de verwachtingen voor deze campagne? “Vorig jaar ben ik op De Wankaarde toegekomen en wist ik dat het een zalig seizoen zou worden in eerste. In het nationaal voetbal gaat alles veel sneller, zeker qua uitvoering. Dit vraagt natuurlijk tijd om aan te passen, maar eens die achter de rug is, zie ik ons vlotjes overleven in het nationaal circuit. Dat is toch de betrachting van iedereen binnen SK Staden A”, besluit de administratief bediende, die nog kan meegeven dat iedereen inzetbaar is tegen Merkem. (SBR)