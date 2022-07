Pedro Boudrez nieuwe T1 dames KSV Rumbeke, Kurt Roose vervangt hem bij SK Roeselare-Daisel

Nadat Pedro Boudrez onverwachts koos om hoofdtrainer te worden bij de dames van KSV Rumbeke werd Kurt Roose dinsdagavond aangesteld als nieuwe trainer van de dames van SK Roeselare-Daisel, dat zijn wedstrijden afwerkt in Dadizele.

KSV Rumbeke maakte vrijdagavond bekend dat het Pedro Boudrez aangesteld had als nieuwe T1 van de dames. Deze 47-jarige Dadizelenaar komt over van SK Roeselare-Daisel en heeft al heel wat jaren ervaring in het damesvoetbal op zijn palmares. “Uit de eerste contacten blijkt Pedro bijzonder communicatief te zijn, hij is gekend om zijn positieve coaching en staat in nauw contact met de groep, zowel op als naast het plein zonder daarbij de nodige afstand te verliezen”, aldus KSV Rumbeke.

“Als nieuwbakken eersteprovincialer is een goede kapitein aan het roer een basisvereiste. Daarnaast zal Pedro ook over de futbalista-werking in het kader van doorstroming waken en aldus de nieuwe U16 meisjesploeg op de voet volgen. Op die manier bouwen we de meisjeswerking verder uit tot een volwaardige parallelle werking met de jongenswerking.”

Afscheid van T2

Met het aanstellen van Pedro als T1 neemt KSV Rumbeke wel afscheid van Kenny Desimpel als T2. Kenny had aangegeven een nieuwe termijn als T2 niet meer te zien zitten. “We bedanken Kenny en wensen hem alle succes toe in zijn nieuwe uitdaging.”

Als keepertrainer neemt Stefaan Vandendriessche over bij de dames. De Roeselarenaar is al enkele jaren aan de club verbonden via het Wandelvoetbal. Hij is keepertrainer in KM Torhout en combineerde die taak vorig seizoen al met keepertrainingen binnen KSVR.

Roose naar SKRD

Door het vertrek van Pedro Boudrez moest SK Roeselare-Daisel ook op zoek naar een vervanger. Die werd gevonden met Kurt Roose. Hij was in het verleden onder andere aan de slag bij Famkes Merkem en was tot voor kort T2 bij de herenploeg van Daring Brugge. (SM/SBR)