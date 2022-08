Pedro Boudrez is de nieuwe hoofdcoach bij de dames van KSV Rumbeke (1): “Voldoende kwaliteit om iets te betekenen in eerste”

Na precies tien jaar trok Pedro Boudrez de deuren dicht bij de Daiselse dameswerking.

Hij was toe aan een volledig nieuwe uitdaging en die gaat hij nu aan bij de verre buren van KSV Rumbeke. Daar wordt hij hoofdcoach van de dames die straks in eerste provinciale uitkomen.

Goede visie

“Door de vele onduidelijkheden bij SK Roeselare Daisel zocht ik naar een nieuwe persoonlijke uitdaging”, opent Pedro. “Toen ik de vacature voor hoofdcoach bij KSV Rumbeke dames zag, heb ik onmiddellijk mijn cv ingestuurd. Na enkele dagen had ik al een eerste goed gesprek met het bestuur en de voorzitter en vorige week hebben we de eerste groepstrainingen al opgestart. Die zijn echt heel goed verlopen, ook al is de groep en de omgeving volledig nieuw. Meteen merkte ik dat de vereniging ook een goede visie heeft op damesvoetbal. Dat bewijst ook hun snelle progressie. In vier jaar tijd zijn ze immers gepromoveerd van derde naar eerste provinciale. Ik ben er rotsvast van overtuigd dat deze groep over voldoende kwaliteiten beschikt om iets te betekenen in deze reeks. We gaan niet te hoog van de toren blazen, maar een rustig seizoen draaien halverwege moet zeker lukken. Vele spelers zullen wel nog ondervinden dat er een groot verschil is tussen eerste en tweede provinciale. Gelukkig is er volgend seizoen maar één zakker in de reeks.”

Assistent gezocht

De sportieve cel is evenwel nog niet volledig. “De huidige assistent Kenny Desimpel haakt af waardoor ik voorlopig enkel met mijn afgevaardigde Sabien naar de wedstrijden moet. Dit is net iets te weinig voor een ideale voorbereiding op een wedstrijd. Wellicht zoeken we een interne oplossing.”

Pittige start

De competitiestart lijkt wel pittig. “We starten inderdaad met een derby op Staden A en daarna komt Egem B. Dit zijn meteen twee goede waardemeters voor ons.”(SBR)