Officiële start damesploeg VV Emelgem-Kachtem: “Doorgroeimogelijkheden verschaffen”

Zondag speelden de dames van VV Emelgem-Kachtem hun eerste officiële wedstrijd op het thuisterrein in de Priester Pattynstraat in Kachtem. Vorig jaar werd de stap gezet om een vrouwenteam op te starten, zodat de vele meisjes in de jeugdreeksen doorgroeimogelijkheden zouden hebben.

Steeds meer meisjes weten de weg te vinden naar het voetbal. Dat is bij VV Emelgem-Kachtem zeker niet anders, waar ieder jaar opnieuw een groot percentage aan meisjes zich inschrijft. De club stelt dan ook alles in het werk om het vrouwenvoetbal te promoten en startte vorig jaar de zoektocht naar dames om een eerste elftal op te zetten. “We beslisten vorig jaar om onze werking verder uit te breiden door een eerste elftal dames op te starten”, vertelt Dempsey Dufoor, de assistent van T1 Manuel Dervaux. “We zien dat er steeds meer meisjes voor voetbal kiezen en we doen dit dan ook zodat ieder meisje het vooruitzicht kan hebben om op latere leeftijd daar te kunnen aansluiten en in de streek te kunnen blijven voetballen. Dat vind ik persoonlijk zeer belangrijk. Ieder meisje is dan ook welkom om zich aan te sluiten bij VV Emelgem-Kachtem. Afgelopen weekend speelde het eerste elftal de eerste officiële thuismatch. Supporters zijn zeker en vast ook welkom. Onze thuiswedstrijden vinden plaats op het veld van Kachtem in de Priester Pattynstraat ter hoogte van het bedrijf ITK. Onze dames spelen nog niet zo lang, maar zetten in de voorbereiding alvast grote stappen vooruit. Natuurlijk vergt het tijd om automatismen en een vlot samenspel te bekomen. Stap voor stap gaan we de goede richting uit. Gelukkig hangt het team op en naast het veld heel goed samen en is er heel veel onderling respect voor elkaar.”

Enthousiasme

“Ieder jaar krijgen we zowat tien meisjes bij in onze jeugdreeksen. We zetten dus hard in op het vrouwenvoetbal. We zijn hier al even mee bezig en proberen zoveel mogelijk meisjes en dames uit de streek te bereiken. Het is vooral leuk om met al deze meisjes en dames te werken. De enthousiaste manier van trainen en spelen en de wederzijdse waardering is groot.” (RV)