NS Heule Ladies blijft na 12 wedstrijden ongeslagen

De Ladies van NS Heule weten niet meer wat verliezen is. De vorige twee seizoenen speelden ze met de vingers in de neus kampioen, en ook in deze competitie zijn ze aardig op weg naar hun derde titel op rij. Na twaalf wedstrijden leidt een ongeslagen Heule met 13 punten voorsprong op het duo VK Egem en de Cercelladies Brugge A.

Net als de vorige twee seizoenen steken de Ladies van NS Heule er opnieuw met kop en schouders bovenuit. Er is niet alleen de ruime voorsprong, maar ook het doelpuntensaldo met 84 voor en amper 10 tegen spreekt tot de verbeelding. Vorige speeldag werd met 2-4 gewonnen van Rumbeke. Maar die zege werd niet meteen op applaus onthaald. “Op Rumbeke speelden we niet onze beste match”, zegt kapitein Kelly Gillebert. “We waren niet voldoende geconcentreerd. Komende speeldag op Avelgem zal het beter moeten.”

voetbal is de voertaal

Kelly Gillebert is met een voetbal in de maag geboren. “Bij ons is het allemaal voetbal wat de klok slaat”, beweert de 34-jarige Wevelgemse. “Mijn vader is supporter van Club Brugge en ook mijn mama heeft meer dan een boontje voor blauw-zwart. Ook mijn twee jongere broers Kenneth en Kenny spelen eveneens bij NS Heule. Trouwens, Sebastien Dewaest, ex-speler van SV Roeselare, SC Charleroi, RC Genk, Toulouse en OHL Leuven behoort tot onze familie. Momenteel verdient Sebastien zijn strepen bij het Cypriotische AEL Limassol. Je kan dus best begrijpen dat voetbal de voertaal is in onze familie. Het stond in de sterren geschreven dat ook ik de voetbalschoenen zou aantrekken. En ik geniet met volle teugen van het spelletje en het samenzijn met de ploegmaats. Ondanks mijn gezegende leeftijd zou ik graag nog enkele seizoenen willen doorgaan. Tenslotte zal het niveau in de interprovinciale reeksen wel een stuk hoger liggen. Momenteel heb ik geen reden tot klagen, maar na de wedstrijd voel ik toch dat ik een dag ouder wordt. Gelukkig verzorg ik me zoals het hoort, en kan ik hopelijk nog enkele seizoenen genieten. Als ik noodgedwongen moet stoppen, zal ik heel zeker de beleving en de sfeer rond het actieve voetbal missen”, besluit Gillebert. (AV)

Zondag 14 januari om 13 uur: VK Avelgem A NS Heule Ladies.