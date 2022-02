Nieuwe hoofdcoach voor dames Zulte Waregem

De vrouwenploeg van SV Zulte Waregem krijgt volgend jaar een nieuwe hoofdcoach. Kenny Engels (43) zal de trainersstokje overnemen van Angelo Gaytant. Die laatste wordt assistent-trainer binnen de sportieve staf van de dames.

Engels keert terug naar een vertrouwde omgeving. De Oost-Vlaming kende al enkele successen aan de Gaverbeek. Twintig jaar geleden loodste hij de vrouwenploeg van Essevee van derde naar tweede klasse. Hij hoopt op nog meer succes in de toekomst.

“De huidige professionele omkadering bij Essevee spreekt me enorm aan. Ik kijk er naar uit om hier deel van uit te maken en het team verder te helpen ontwikkelen”, vertelt Engels. “Samen met de speelsters en de sportieve staf kijk ik ambitieus naar de toekomst en willen we de volgende seizoenen minstens evengoed doen als nu.”

“Bij Essevee willen we blijven evolueren. De aanstelling van Kenny als hoofdcoach is bijgevolg een belangrijke volgende stap voor de toekomst van ons damesvoetbal” vertelt sportief coördinator Luc Declercq. “Met zijn jarenlange ervaring streven we ernaar om ook de volgende seizoenen te strijden voor een plaats in de top vijf van de Super League.”

De dames van Zulte Waregem verloren afgelopen weekend met 1-4 tegen het Anderlecht van Tessa Wullaert. Het bezet momenteel een zevende plek in de Scooore Super League. (Elian Coussement)