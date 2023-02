Mandel United ontvangt Emelgem-Kachtem: “VVEK zal geprikkeld zijn om iets recht te zetten”

In derde provinciale staat opnieuw de derby tussen Mandel United en VV Emelgem-Kachtem op het programma. Mandel speelt een sterk seizoen en staat derde, VVEK wil wellicht iets rechtzetten na het vorige onderlinge duel.

“We begonnen aan het seizoen met de wil om zo hoog mogelijk te eindigen. Bij de top drie eindigen zou fantastisch zijn”, zegt de 18-jarige keeper Lotte Notebaert uit Tielt, die studeert voor leerkracht wiskunde-biologie. “Die voorlopige derde plaats geeft ons vertrouwen om verder te doen zoals we bezig zijn, zodat we die plaats kunnen behouden en wie weet verbeteren.”

“Iedere ploeg speelt in een seizoen goede en minder goede wedstrijden, en dat is bij ons niet anders. Maar we zijn zeker tevreden met de resultaten tot nu toe. We proberen iedere match het beste van onszelf te geven, en dat loont. Ook naast het veld zijn we tevreden: we zijn een toffe bende en een hecht team.”

“Dit weekend spelen tegen VVEK. In de heenronde waren wij de sterkste. Zij zullen wel geprikkeld zijn om dat recht te zetten, wij zullen de hele match gefocust moeten blijven. Zo’n derby motiveert me uiteraard om er extra voor te gaan, maar brengt ook wel wat extra stress met zich mee. Toch is die wedstrijd even belangrijk als alle andere. Je speelt altijd voor de drie punten.” (RV)

Zondag 26 februari om 17 uur: Mandel United – VV Emelgem-Kachtem