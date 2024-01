Maarten Beele (FWDMA): “Verblijf in eerste nationale verlengen”

FWDM A sloot na 14 wedstrijden het jaar af op een mooie vijfde plaats met 25 punten. Zaterdag komt Oud-Heverlee Leuven B (achtste met 22 punten) op bezoek.

“In de voorbereiding liep het aanvankelijk niet 100%”, opent Maarten Beele. “Nadat we zwaar verloren van de U16-jongens van Mandel United, kwamen een aantal pijnpunten naar boven en hebben we het spelsysteem aangepast. Dat pakte meteen goed uit, want iedereen wist meteen wat te doen. Ondanks het moeilijke programma tegen ploegen waar ik geen puntenwinst verwachtte, konden we in onze eerste vijf wedstrijden vier punten halen. Daarna hebben we alle wedstrijden gewonnen tegen de ploegen waartegen we moesten winnen. Zo werd onze heenronde een succes en voor het ogenblik ziet het er goed uit om ons verblijf in eerste nationale te verlengen.”

Mooie marge

“Op het einde van het seizoen zijn er drie zakkers en de vierde laatste speelt barrages met ploegen uit de interprovinciale competitie”, duidt Maarten. “Momenteel hebben we een mooie marge op de vijfde laatste, maar we gaan vanaf nu ook weer alles moeten geven. We sluiten dit weekend de heenronde af met een thuiswedstrijd tegen OHL B, dat met een vrij jonge ploeg speelt. Daarna volgen er terug vijf wedstrijden tegen de betere ploegen van de reeks waarin een aantal studerende speelsters niet altijd inzetbaar zullen zijn. Dat wordt dus een moeilijke periode. We hebben het voordeel dat we met een beperkte groep zijn die goed aan elkaar hangt en die elkaar heel goed steunt. Iedereen weet waar we mee bezig zijn en als we daarna terug de nodige punten pakken tegen de ploegen die we zeker aankunnen, zie ik het wel goed komen”, besluit Beele. (PB)

Zaterdag 13 januari om 16 uur: FWDM A – Oud-Heverlee Leuven B.