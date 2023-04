Luc Declercq (SV Zulte Waregem ladies) kijkt al volop naar volgend seizoen: “Onderhandelen met twee spitsen”

In play-off 2 valt voor SV Zulte Waregem niets te winnen. Trainer Kenny Engels laat jongeren speelminuten pakken. Intussen is sportief verantwoordelijke Luc Declercq bezig met de samenstelling van de kern voor volgend seizoen.

Heel wat speelsters hebben hun overeenkomst verlengd. Amber De Priester, Amber Bert, Heike Maelfait, Elke Van Gorp en Imani Prez onderschreven al een contract voor volgend seizoen. De doelvrouwen Lowiese Seynhaeve en Ianthe Meersschaert, kapitein Pauline Windels, Nicky Van Den Abbeele en Lisa Blumenthal tekenden vorig seizoen voor twee jaar. Ook Lisa Lefere en Myriam Benlazar zullen blijven, Sheryl Merchiers en Henriette Awete niet. Of Talitha De Groote en Chiara Steyvers kunnen blijven is nog niet duidelijk. “Omdat we heel weinig scoren zijn we op zoek naar offensieve versterking”, verduidelijkt Declercq. “We onderhandelen met twee spitsen. Hopelijk kunnen we minstens één van beiden binnenhalen. De ene is actief in de Super League, de andere speelt in Duitsland, maar heeft de Belgische nationaliteit. We kwamen al tot een akkoord met Lili Callens, een jonge aanvaller van Famkes Westhoek Diksmuide, die ook in de belangstelling stond van Club YLA. Ze gelooft in ons project. Lili is zeventien, zal volgend seizoen tot onze Super Leaguekern horen, maar zal ook minuten kunnen maken bij onze tweede ploeg in eerste nationale.”

Niet gemakkelijk

Die beloftenploeg heeft het dit seizoen in eerste nationale niet makkelijk. Het team staat, met nog een viertal wedstrijden te gaan, op de voorlaatste plaats. Vorige zaterdag werd thuis van Zwevezele verloren (1-2). “We hoeven niet te vrezen voor een degradatie”, benadrukt Declercq. “Zwevezele stopt op het einde van dit seizoen. We staken reeds ons licht op bij de federatie. Er zal in eerste nationale maar één daler zijn: Chastre is hekkensluiter en pakte nog geen enkel punt. Voor volgend seizoen hebben we onze B-ploeg wat versterkt. Met het doel niet meer te moeten strijden tegen degradatie. Voor speelsters van de A-kern die terugkeren na revalidatie is het interessanter om minuten te maken in eerste nationale dan een reeks lager.” Met de A-ploeg wil Essevee volgend seizoen play-off 1 bereiken. Speelsters overtuigen om naar het kleinere Zulte Waregem te komen, is niet altijd eenvoudig. Bovendien is het budget van het vrouwenteam niet oneindig groot. “Op dat vlak kunnen wij niet concurreren met clubs als OHL, Anderlecht en Standard”, benadrukt Luc Declercq. “Maar het is niet met geld dat je de beste resultaten haalt. Daar zijn genoeg voorbeelden van.”

Zaterdag 1 april om 15.30 uur: E. Aalst-SV Zulte Waregem A. (Hans Fruyt)