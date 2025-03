Loveley verdedigt doel van OH Leuven

Op het einde van dit seizoen maakt de 13-jarige voetbalster Loveley Callebaut een opmerkelijke transfer. De Brugse verlaat KSV Bredene en de West Flames, die een nauwe samenwerking hebben met Club YLA, om het doel van OH Leuven te verdedigen.

“Ik ben vijf jaar geleden begonnen met voetballen bij Dosko Sint Kruis. Na drie seizoenen volgde een verhuis naar KFC Damme als doelvrouw. De smaak had ik echt te pakken, vandaar dat ik ook op vrijdagavond nog externe keeperstraining volgde bij TopSafe Brugge in Varsenare.”

“Via deze organisatie zijn mijn ouders met KSV Bredene in contact gekomen waarvoor ik Dimitri Claeys wil bedanken. Bij hen speelde ik onder meer de bekermatch tegen de West Flames in samenwerking met Club YLA. Blijkbaar viel mijn prestatie in de smaak bij de beide coaches die toevallig ook nauw samenwerken en zo verdedigde ik de kleuren van Bredene.”

Ik voel nu al aan dat ze mij naar een hoger niveau zullen tillen

“Maar ook de Brugse coach Niels Persyn kon op mij rekenen voor West Flames. Hoewel ik veel plezier beleefde in die periode ben ik toch ook gaan testen bij de WU14 van Zulte Waregem en OH Leuven. Ik had echt wel een goed gevoel bij die laatste club, alleen dacht ik dat de afstand het struikelblok zou zijn. Niet dus, en ik voel aan dat ze mij naar een nog hoger niveau zullen brengen.”

“Graag wil ik iedereen van KSV Bredene bedanken voor de mooie kansen, voorzitter Gregorio, de TVJO Mario en mijn trainer en keeperstrainer Mario, maar ook de mensen van de West Flames ben ik dankbaar. Bij hen stond ik in het doel van november 2023 tot december 2024, in alle mooie tornooien en wedstrijden. De transfer naar Leuven houdt in dat we een en ander moesten bekijken met de huidige school.”

“Ik kan trainen op dinsdagavond in Leuven vanaf 18 uur en heb die dag les tot 15.45 uur, maar dit is haalbaar. Op woensdag wordt ’s middags getraind in Leuven, dan moet ik meteen na school vertrekken.”

Op internaat?

“Ik ben mijn ouders heel dankbaar dat zij dit allemaal willen doen voor mij, maar ook mijn opa en oma springen wel eens in de bres voor de trip naar Leuven. Voor volgend schooljaar ben ik er nog niet helemaal uit of ik wel of geen internaat zal doen in Leuven.”

“Hoe ik mijn toekomst in het voetbal zie? Mijn sport komt op nummer 1, samen met mijn schoolwerk. Ik leef voor mijn sport en wil hard blijven werken, zoals ik nu doe. Ik train nu al 4 dagen op 7 en met mijn wedstrijd erbij is dat 5 op 7. Mijn grootste droom is ooit vaste keepster van de Red Flames te zijn. Maar ik zie wel waar ik geraak. Hard werken is de boodschap.”

