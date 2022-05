Leo Van der Elst zag Club YLA te weinig punten sprokkelen in play-off 1: “Jammer genoeg gebuisd”

Maandagavond kwamen speelsters en trainers van Club YLA samen om het seizoen af te sluiten. Blauw-zwart hoopte in play-off 1 derde te worden. Het werd plek vijf. In de nacompetitie werden slechts twee punten gesprokkeld.

Tegen Ladies Genk werd twee keer gelijkgespeeld. De zes andere partijen in play-off 1 werden verloren. Anderlecht, OHL en Standard bleken zowel thuis als uit te sterk. Het contrast met het seizoenbegin is net iets te groot. Toen kon Club YLA wel winnen van Standard en Anderlecht. “We kunnen het seizoen in drie fasen opdelen”, weet marketing- en recruitmanager Leo Van der Elst. “Eerst een fantastische start met 21 op 21. We wisten dat we dat niet zouden volhouden. Dat onze kern iets te smal was, beseften we vooraf. Als ik me niet vergis, konden we de eerste zeven matchen telkens met dezelfde elf van start gaan. Er kwamen wat letsels. Febe Vanhaecke viel uit, Jody Vangheluwe ook, recent Isabelle Iliano. Waardoor het minder werd, maar ons ticket voor play-off 1 kwam nooit meer in gevaar. Maar in de nacompetitie zijn we gebuisd, daar moeten we eerlijk in zijn.”

We haalden wel de halve finale van de Beker van België en sprokkelden meer punten dan vorig jaar

Toch ziet Van der Elst pluspunten. “We haalden de halve finale van de Beker van België en sprokkelden meer punten dan vorig jaar”, gaat hij verder. “Enkel de plaats in de eindstand is dezelfde als twaalf maanden geleden: vijfde. Het is onze bedoeling jonge meisjes van het hoogste niveau te laten proeven. Trainer Dennis Moerman heeft enkelen onder hen sneller moeten brengen dan verwacht. Sommigen heeft hij in enkele matchen al van bij de aftrap moeten brengen. Noodgedwongen, door een groot aantal letsels. Waardoor ze vroeger dan verwacht wat ervaring konden opdoen.”

Vijf nieuwkomers

Wat ze meenemen naar het volgende seizoen in de Super League. Voorlopig telt de kern vijf nieuwe speelsters: Liesa Capiau (Zulte Waregem), Margaux Martlé (Deinze), Lyndsey Van Belle, Rania Boutiebi en Jorijn Covent (AA Gent Ladies). Enkele speelsters vertrekken. Daisy Baudewijns verhuist naar KV Mechelen, volgend seizoen nieuwkomer in de Super League. Doelvrouw Elke Geeraert bergt de handschoenen op. Marie Minnaert wordt al weken aan landskampioen Anderlecht gelinkt, maar de overgang van de Red Flame is nog niet bevestigd. Enkele zaken worden de komende dagen nog uitgeklaard.

“Volgend jaar proberen we gewoon beter te doen”, blikt Van der Elst vooruit. “Zo snel mogelijk zekerheid verwerven over deelname aan play-off 1 is de eerste ambitie. Wat de verdere toekomst betreft, hebben we een duidelijk plan. Jongeren laten doorstromen hoort daarbij.”