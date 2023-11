Leigh-Anne Cresentes (KFC Sint-Joris Sportief): “Geblesseerden komen eindelijk terug”

Vrijdagavond omstreeks 19.30 uur. Het is stil in de omgeving van Overleie. Op het verste terrein branden lichten. Nico Lips is oefeningen klaar aan het zetten voor zijn meisjes van KFC Sint-Joris Sportief. Eén kleedkamer staat open: daar zitten twee dames in uitrusting over voetbal te keuvelen.

Een supervriendelijk meisje komt ons vragen of ze kan helpen. Wij zoeken de kapitein van de damesploeg. “Dat ben ik: Leigh-Anne Cresentes, aangenaam! Centraal in de verdediging kom ik het best tot mijn recht.” Op dat moment komt ook Nico Lips binnen: “Ik kan haar overal gebruiken, maar op die positie stuurt ze het best het hele team aan.”

En dan vertelt onze gesprekspartner over het damesvoetbal in Groot-Beernem en over haar betrachtingen. “Bij VK Knesselare begon ik te voetballen. Vijf jaar geleden kwam ik over naar Sint-Joris. Ik maakte de promotie mee naar eerste provinciale. Het eerste kampioenschap moesten we echt wennen aan het niveau: alles gaat veel sneller en we worden geconfronteerd met veel betere speelsters.”

Hechte kameraden

“We beschikken nu over een jong geheel, fysiek op punt, en we vertonen hoopgevende voetballende acties. Spijtig genoeg toont de klassering niet hoe goed we voor de dag komen tussen de krijtlijnen. Vaak werden we geconfronteerd met speelsters die niet fit waren. Nu komen de geblesseerden eindelijk terug. Jeugdcoördinator Nico Lips is onze coach. Niet alleen voetballend brengt hij ons iets bij. Als er problemen zijn, mogen we onmiddellijk ons hart luchten bij hem. Hij gelooft rotsvast in ons.”

teambuilding

“Meer dan vroeger worden wij geapprecieerd bij de grote familie. Dat uit zich in details, die belangrijk zijn voor ons. Als de eerste ploeg op verplaatsing aantreedt, mogen wij nu bijvoorbeeld op het eerste veld spelen. Verder krijgen we een persoonlijke vergoeding per gevolgde trainingssessie. Om de sfeer optimaal te houden, organiseren we elke maand een teambuilding. Mede hierdoor zijn we hechte kameraden geworden.” (JPV)