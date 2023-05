Ladies Oudenburg grijpt naast titel: Promotie naar tweede als ‘troostprijs’ na verlies slotmatch

Alles was klaar voor het titelfeest, zondagnamiddag bij Ladies Oudenburg. Maar FC MU Izegem-Ingelmunster kwam met 0-1 winnen. Voorzitter Rudy Dumarey was er twee uur niet goed van.

“Het missen van de titel in derde provinciale is een grote ontgoocheling. We creëerden kansen bij de vleet, maar het zat niet mee. En de ref stond zeker niet aan onze zijde”, zei hij. “Maar we mogen fier zijn. We hadden voor dit seizoen onze ploegen van eerste en derde provinciale samengesmolten tot één sterke ploeg. Doel was de promotie afdwingen. We zijn daarin geslaagd, dankzij een sterke spelersgroep, een grote teamspirit en – met Louise Vandurme, Jana Dobbels en Benedicte Bonny – veel scorend vermogen. Na een degelijk seizoen tellen we 70 punten. Nu moeten we vooruitkijken. Voor volgend seizoen gaan we door met trainer Jonas Debruyne. Vijf speelsters – Benedikte Bonny, Lisa Beernaert, Ade Peeters, Gwen Verbeerst en Sofie Raepsaet – stoppen met voetballen. We hebben al enkele transfers gedaan en er komt ook versterking vanuit de eigen jeugdrangen. Ik ben zeker dat we voldoende gewapend zullen zijn om ook goed voor de dag te komen in tweede provinciale.” (FRO)