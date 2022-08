Kurt Roose is nieuwe T1 bij dames SK Roeselare Daisel: “Eigenlijk moet niemand van elkaar nog schrik hebben”

Na het onverwacht vertrek van Pedro Boudrez naar de verre buren van KSV Rumbeke, moest het bestuur op zoek naar een nieuwe hoofdcoach voor de dames van SK Roeselare Daisel, dat volgend seizoen terug in eerste provinciale uitkomt. Bruggeling Kurt Roose, die al twaalf jaar in het trainersvak zit, neemt vanaf begin augustus deze functie op zich.

“Mijn trainerscarrière ben ik nu twaalf jaar geleden begonnen bij de jeugd van Aartrijke, later bij SK Torhout. Daarna keerde ik terug naar Aartrijke voor de beloften. Eens bij Beernem was ik er assistent-coach, een functie die ik nu nog steeds uitoefen bij Daring Brugge. Tussentijds heb ik wel eens een jaar bij de dames van Famkes Merkem gewerkt, damesvoetbal is me dus niet vreemd. Nu bij SK Roeselare Daisel kreeg ik als opdracht mee om zo snel mogelijk het behoud te realiseren, alles wat meer is zal leuk meegenomen zijn. De start zal daarbij heel belangrijk zijn met een verplaatsing naar een titelkandidaat als Ruddervoorde. Ik besef dat het geen gemakkelijke opdracht wordt maar we zullen elke wedstrijd aanpakken met de ingesteldheid om te winnen. Hoewel ik voorlopig nog niet zoveel tegenstanders ken, weet ik dat iedereen van elkaar zal kunnen winnen, aangezien Famkes Merkem nu weg is uit de reeks.”

Dat Famkes Merkem weg is uit de reeks, opent deuren

Duidelijke visie

Roose heeft een duidelijke voetbalvisie. “Vanaf 1 augustus vlieg ik erin bij SK Roeselare Daisel met in de eerste maand direct drie trainingen per week. Daar wil ik echt mijn accenten op toeleggen en het voetbal brengen waarvoor het publiek nog komt. Dus niet met steeds te opteren voor een lange voorwaartse bal maar om steeds de voetballende oplossingen te zoeken. Dat ga ik ook mijn nieuwe spelersgroep aanleren.”

Het wordt een druk seizoen voor Roose, gezien hij zijn trainerschap bij SK Roeselare Daisel zal combineren met een job als coach bij de beloften van Daring Brugge. “Ik had mijn woord daar al gegeven vooraleer het voorstel kwam van Bart Allosery. Ik ben een man van mijn woord, vandaar dat ik zowel in Dadizele als Brugge zal actief zijn. Mits een goeie planning zal dit zeker lukken”, besluit de 48-jarige Bruggeling. (SBR)