KSV Bredene met ambities in het vrouwenvoetbal

36 doelpunten voor, 6 tegen en het maximum van de punten na zes speeldagen. Dat is het rapport van de vrouwenploeg van KSV Bredene dat met een duidelijke ambitie aan het seizoen begon. “Een promotie naar eerste nationale is niet per se een must, maar het zou mooi zijn.”

Het vrouwenteam van KSV Bredene wordt dit jaar in de nieuwe interprovinciale reeks geleid door het trainersduo Karim Stockx en Andy Vanhulle. “We nemen alle beslissingen samen nadat we beiden deze uitdaging zijn aangegaan”, opent Karim. “De dames van Zwevezele stopten en ik vond met Bredene een nieuwe ploeg. Andy was iets eerder weg bij de Famkes. We kennen elkaar ook naast het voetbal en na een gesprek met voorzitter Greg Salhi hebben we beiden toegezegd.”

Bredene wilde zich voor dit seizoen positiegericht versterken met de bedoeling in eerste nationale te voetballen. Er kwamen hiervoor vier speelsters van Zwevezele: Charlien Ver Eecke, Tine Blomme, Louise Devoldere en Machteld Vandenbroucke. Die laatste is ondertussen goed voor 23 doelpunten. Vorig weekend tegen SV Zottegem (9-0) scoorde ze zeven keer. “Machteld voetbalt net als de hele ploeg met veel vertrouwen. Al is het een luxe als je iemand hebt die de goal blindelings weet staan”, vindt Stockx. “Charlien is op de terugweg na een zware blessure. We duimen dat ze na Nieuwjaar eventueel opnieuw beschikbaar is. Ook zij heeft veel ervaring en voldoende kwaliteiten om de kern, die nu al sterk is, uit te breiden.”

Drive

Herent staat op drie punten en lijkt voorlopig de enige ploeg die Bredene van de titel kan houden. “Ik zou Borsbeke en RWDM nog niet afschrijven. We hebben tegen beiden wel al eerder gewonnen. Misschien is Drongen een outsider. Zij staan op een kloof van tien punten en zijn onze eerstvolgende tegenstander. Daarna gaat het richting Herent. Ik heb er vertrouwen in. Als ploeg hebben we een enorm goede band. De teambuilding tijdens de voorbereiding heeft er goed aan gedaan. Verder zit er drive en een systeem in de ploeg en veel goesting. Ze gunnen het elkaar.” (ACR)