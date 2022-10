KSKV Zwevezele Ladies is terug na slechte start: “We kunnen eindelijk weer rekenen op alle 16 speelsters”

Met een ruime 7-2-zege tegen Tienen hebben de Zwevezeelse dames hun sterke periode bevestigd. Nu volgt er een tweeluik tegen RC Genk, een voor de competitie en een voor de beker. In die twee wedstrijden wil Karim Stockx tonen dat zijn team tot de betere damesploegen behoort.

“We zijn dit jaar slecht gestart met een nul op zes”, opent trainer Karim Stockx. “Dat was zowat hetzelfde als vorig seizoen. Nu hebben we in de laatste vijf wedstrijden 11 op 15 behaald. We zijn dus stilletjes aan naar onze goede vorm aan het toegroeien. We wonnen twee keer: uit tegen Gent en thuis tegen Tienen. Er zijn veel doelpunten gemaakt, veel kansen gecreëerd. We kunnen ook opnieuw rekenen op de aanwezigheid van alle zestien speelsters. Dat was misschien wat we in het begin gemist hebben. We hadden weinig keuze en bijna geen vervangingsmogelijkheden. Ook was de scherpte niet genoeg ten opzichte van nu.”

Beker

“Morgen moeten we naar Genk om tegen de B-ploeg te spelen”, gaat de trainer verder. “Dan volgt op dinsdag de wedstrijd in de achtste finales van de Beker op eigen veld. Opnieuw tegen Genk, maar dan tegen de ploeg uit de Super League. We hebben niets te verliezen en proberen van die match te genieten. We zullen ook proberen een goed blok te zetten en een tegendoelpunt zo lang mogelijk vermijden. Je hebt de 11 Super League ploegen en dan vijf, zes ploegen uit eerste nationale die aan elkaar gewaagd zijn. Wij behoren de laatste twee jaar toch bij die groep, als je onze resultaten van vorig seizoen en nu onze opmars ziet. In onze groep zit er enorm veel kwaliteit maar de mentaliteit en de gretigheid is ook belangrijk en dat zie ik nu de laatste weken. Onze ambitie is om op het einde van het seizoen in de top-5 van onze reeks te staan.” (WD)

Zaterdag 29 oktober om 15 uur: RC Genk B – KSKV Zwevezele. Dinsdag 1 november om 16.30 uur (beker): KSKV Zwevezele – RC Genk A.