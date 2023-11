KSKV Ladies pakken 18 op 18: “Voetjes op de grond houden”

De dames van KSK Vlamertinge begonnen het seizoen met zes opeenvolgende zeges. Het doelsaldo van 30-3 oogt ook heel straf. Zaterdagmorgen volgt een trip naar de kust, waar Vlamertinge op zoek gaat naar 21 op 21 tegen KSV Bredene C. Vorig weekend wonnen de dames nog de topper in en tegen SK Geluwe met 0-1.

Kjenta Casier was de auteur van de enige goal. “Het was een felbevochten zege met veel supporters langs de zijlijn”, zegt Kjenta, die het seizoen startte als acht maar doorschoof naar de nummer tien. “Je merkt dat het bestuur en de mannenploegen enorm meeleven met ons. Dat ik de beslissende goal kon maken, is leuk maar het blijft een teamsport en voor mij is het gelijk wie de goals maakt. De teamgeest zit goed: we gaan voor elkaar door het vuur. De meesten kennen elkaar al van bij Reningelst, ook ik maakte de overstap van daar. Trainster Delphine Caron heeft in Vlamertinge in korte tijd een sterk geheel neergezet. Alle pionnen staan juist, getuige onze sterke aanval en dito defensie. In vijf van de zes matchen hielden we de nul.”

Naar zee

Zaterdag gaat Kjenta met haar ploeg naar zee. “We zullen met de busjes van Valcke naar Bredene afzakken. We onderschatten niemand en blijven met de voeten op de grond. Bredene C verloor maar nipt van Staden C en ze hielden Zonnebeke in bedwang. Over de titel praten we niet, maar we kunnen niet langer ontkennen dat we zullen meestrijden voor de top vijf”, aldus de 24-jarige Ieperse, die werkt voor YouBuild en supporter is van Club Brugge. “Donderdag ging ik kijken naar de Europese match tegen Lugano.” (API)

Zaterdag 11 november om 10 uur: KSV Bredene C KS K Vlamertinge.