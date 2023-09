KSKV Ladies maken meteenindruk in bekercompetitie

De KSKV Ladies werden onlangs boven de doopvont gehouden. Op de eerste competitiematch is het nog wachten tot 24 september. Vorig weekend wonnen de Vlamertingse dames van SK Staden B met 6-0.

Spits Joyce Vanthournout (27) stond tegen Staden B drie keer aan het kanon. Zij kwam net als een groot deel van de kern over van SK Reningelst. “Ik heb daar altijd gewoond en 20 jaar gevoetbald. Deels bij de jongens, toen speelde ik zelfs enkele jaren samen met mijn tweelingbroer Arno. Sinds mijn 17de speelde ik bij de damesploeg, de laatste seizoenen bij de A-ploeg in eerste provinciale. Ik sloot het lange hoofdstuk af, ik was het plezier een beetje kwijt en dat primeert voor mij. Er waren enkele aanbiedingen en ook Vlamertinge kwam snel op de proppen. Ik hield de boot nog even af, want het was sportief twee stappen terug. Uiteindelijk ging ik toch eens op gesprek. Ik werd heel nieuwsgierig en besloot om de uitdaging aan te gaan. Het is dicht bij huis en ik ken veel teamgenotes. Er zijn nog drie speelsters van de A-ploeg en het grootste deel van de B-ploeg van SK Reningelst mee overgekomen.”

Vorige zondag was er een bekermatch tegen tweedeprovincialer Staden B. “Onze eerste match met inzet. Mijn hattrick geeft me vertrouwen, al zijn persoonlijke statistieken niet prioritair voor mij. Deze zege toont dat we op de goede weg zijn en ik denk dat we in de linkerkolom kunnen meedraaien. We moeten elke match op het veld stappen om te winnen, al besef ik dat het niet altijd zal lukken. Zondag is er een nieuwe bekermatch tegen Ruddervoorde.”

Opener tegen Dikkebus

De openingsmatch van de competitie is thuis tegen Dikkebus op 24 september. “Dat is meteen speciaal. Samen met mijn vriend Korn Deconinck verhuis ik binnenkort naar Dikkebus. De thuismatchen zijn om 12.15 uur en dat is ideaal. Zo kan ik aansluitend de match van Korn zien en hij kan naar mijn matchen komen kijken. Korn maakte dit seizoen de overstap van SK Reningelst naar FC Westouter”, besluit de arbeidster bij PsiControl. (API)