KSK Vlamertinge start volgend seizoen damesploeg op: KSKV Ladies zal aantreden in derde provinciale

Het zat al enkele jaren in de pijplijn, maar nu besliste het bestuur van KSK Vlamertinge om effectief van start te gaan met een damesploeg. Vanaf het seizoen 2023-2024 zal KSKV Ladies in actie komen in derde provinciale.

Sportief verantwoordelijke Yannick Platteeuw is verheugd met de nieuwe ploeg. “We denken er al twee à drie jaar aan”, zegt hij. “Eerst hadden we andere prioriteiten, met name de B-ploeg, provinciale reserven en de A-ploeg helemaal op de rails krijgen. Na rijp beraad met het bestuur is iedereen gemotiveerd om dit project verder vorm te geven. Toen onze plannen bekendraakten in voetbalmiddens, meldden speelsters zich spontaan en intussen hebben we een kern van 16 speelsters. De meesten zijn van de streek en uiteraard blijven we qua uitrusting trouw aan onze rood-witte clubkleuren. Delphine Caron, nu nog aan de slag bij Staden als speelster, zal de trainster worden van de KSKV Ladies.”

Doorstroming

In Vlamertinge speelden er de voorbije jaren al wat meisjes in de jeugdploegen. “Maar op hun 16de moeten ze overstappen naar een vrouwenploeg. Een van onze stokpaardjes binnen de club is doorstroming van jeugd en dat zal nu dus ook mogelijk zijn voor de meisjes.”