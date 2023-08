KSK Geluwe stelt damesploeg voor op ‘Dag van KSK’

Voor het eerst in de rijke geschiedenis komt KSK Geluwe dit seizoen met een damesploeg in competitie uit. In derde provinciale in een reeks met twaalf ploegen spelen ze hun thuiswedstrijden op zondag om 13 uur. “We zijn terecht trots”, benadrukt voorzitter Kevin Vermont. Veel speelsters komen van Eendracht Wervik en VK Daisel. Op dinsdag 15 augustus spelen ze een oefenwedstrijd naar aanleiding van de ‘Dag van KSK’.

“Het initiatief om een damesploeg te starten komt eigenlijk van Lowieze Huyghe, Luna Vanderbruggen, Leuwke Tanghe en Astrid Braekevelt”, zegt de voorzitter.

Babbelcafé ’t Zwijntje

“Zij hebben hier bij de jeugd gespeeld en kwamen aan de toog van babbelcafé ’t Zwijntje op het idee om een damesploeg te starten binnen de eigen gemeente. Daarop hebben ze mij gecontacteerd en stelde ik voor om even de koppen bij mekaar te steken zodoende van ideeën en mening te kunnen wisselen.”

“Dit werd een zeer goed gesprek waarbij we als club dit initiatief enkel maar konden toejuichen. Uiteraard gingen we na de vergadering uit elkaar met langs weerszijden het nodige huiswerk. De dames gingen binnen hun netwerk op zoek naar een coach waarbij Astrid de ervaren Melissa Decroix contacteerde met de vraag of ze geen trainer in gedachten had. Melissa polste bij Frederik Vermont en zijn vrouw Lobke Lejeune.”

Ervaren speelsters en jong talent

“Met het bestuur bekeken wij intussen de praktische kant zodoende er zeker van te zijn dat alles haalbaar was. Er moest ruimte zijn voor de trainingen, wedstrijden, gebruik kleedkamers, uitbating kantine… Er werd een afspraak gemaakt met Frederik en zijn vrouw alsook Melissa en al snel geraakten wij het over alles eens. Frederik neemt de rol van T1 op zich en zal worden bijgestaan door Melissa, die zal fungeren als speelster en T2.”

“Lobke zal de functie van afgevaardigde op zich nemen. De bedoeling is om zo vaak het kan op zondagnamiddag te spelen. Trainingen vinden plaats op woensdag -en vrijdagavond. De ploeg is een mix van ervaren speelsters en jong talent waarbij er aan motivatie en ambitie geen gebrek zal zijn.”

Traditioneel op 15 augustus is er komende dinsdag de ‘Dag van KSK’ en komen dan alle ploegen in het Stadion Damien Feys aan bod. De eerste herenploeg neemt het om 18 uur op tegen een selectie van U18-U21-spelers van KV Kortrijk. De dames spelen om 16 uur tegen tweedeprovincialer VV Alveringem. Gratis toegang. (Erik De Block)