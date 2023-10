Koninklijke Cerkelladies Brugge A ambieert de top: “Promoveren? Graag!”

In eerste provinciale van het vrouwenvoetbal is Koninklijke Cerkelladies Brugge met een negen op negen goed gestart. “Onze ambitie is zo hoog mogelijk eindigen. Ik verlang wel dat we technisch beter voetballen en vooral plezier beleven. We zien dan wel waar we uitkomen”, klinkt trainer Eric Van Arck.

Cerkelladies Brugge begon de competitie met drie keer winst, tegen Menen, op Daring Ruddervoorde en vorige zondag tegen Harelbeke. Groen-zwart deelt met het maximum van de punten de leidersplaats met KDNS Heule. Coach Eric Van Arck, die in mei 2021 het trainerschap op zich nam en eerder al actief was in het vrouwenvoetbal in zijn woonplaats De Haan, is uiteraard tevreden met het verloop. “Ik gaf in aanloop naar dit seizoen het vertrouwen aan de groep van vorig jaar, mits dat ik er enkele betere speelsters van bij de tweede ploeg heb bijgenomen. Ik ben nog altijd voorstander om te werken met zij die hier actief zijn. Enkel positioneel, waar we spelers nodig hadden, zijn we die gaan halen.”

Negen op negen

Met negen op negen is de coach en zijn team alvast op de goede weg. “Ik beschik over een jonge, dynamische groep die er elke match voor gaat. Ik wil vooral dat ze veel opsteken al doende. We gaan sowieso ook steken laten vallen. Ook al omdat we nieuwe methodes en variaties in ons spel leggen. Met het oog om hogerop te geraken moeten we ons aanpassen”, vindt Van Arck. “We gaan niet zeggen: ‘het wordt een top drie of top vijf’. We werken nu wel al naar de toekomst toe. Kunnen we promoveren, is dat prima. Zo niet is het ook goed, maar we werken eraan.”

Samen trainen

Kurt De Nys uit Maldegem fungeert vanaf dit seizoen als T2 nadat hij hoofdtrainer was bij Sinaai in tweede provinciale. “Op die manier kunnen we beiden de groep opsplitsen, korter op de bal spelen, speelsters individueel bijschaven, zowel technisch, fysiek als tactisch. We trainen nu met de A- en de B-ploeg samen, zodat wij met ons beiden bepaalde aspecten aanleren. Ondertussen zoeken we nog een extra trainer om het niveau nog te verhogen”, besluit Van Arck. (ACR)