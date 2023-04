KFC Poperinge en damesploeg KBS Westhoek slaan de handen in elkaar

Er valt belangrijk nieuws te rapen in de wandelgangen van KFC Poperinge. Maandag werd aangekondigd dat de club volgend seizoen gaat samenwerken met KBS Westhoek en een damesploeg tussen de lijnen brengt.

“Eigenlijk is deze samenwerking heel organisch gegroeid”, vertelt Kristof Lobeau (50), voorzitter van KFC Poperinge. “Het begon zowat een jaar geleden na de organisatie van een initiatiecursus Futbalista, waaraan zo’n vijftig jonge meisjes deelnamen. Het succes ging niet onopgemerkt voorbij en de bestuursleden van KBS Westhoek namen toen een eerste keer contact op met de vraag of we een samenwerking zagen zitten. Uit de eerste gesprekken bleek al dat we voldoende complementair waren en zo is de bal aan het rollen gegaan. Zij waren op zoek naar de sportieve knowhow die wij konden bieden in de vorm van ondersteuning en gediplomeerde trainers. Wij wilden al langer een hiaat in ons aanbod voor meisjes opvullen.”

Zelfde sportcomplex

De samenwerking tussen beide verenigingen betekent niet dat KBS Westhoek ophoudt te bestaan. De club, die in 2013 samenging met KVK Ieper, bleef altijd autonoom verder bestaan onder de naam KBS Westhoek-Poperinge en later KBS Westhoek en daar komt geen verandering in. “KBS Westhoek behoudt zijn eigen werking”, benadrukt de voorzitter van KFC Poperinge. “Dat was een belangrijke voorwaarde. We spelen al vele jaren op hetzelfde sportcomplex en zijn goede buren. Dat zal zo blijven. De damesploeg zal vanaf volgend seizoen bij Voetbal Vlaanderen echter ingeschreven worden onder KFC Poperinge. Eigenlijk blijft Blue Star Westhoek doorgaan met een eigen werking en behouden ze hun financiële middelen, maar speelt hun damesteam met een rood-gele uitrusting.”

Witte vlek

Momenteel speelt een twintigtal meisjes in een drietal jeugdcategorieën van KFC Poperinge. “Het ontbreken van een damesploeg was al langer een witte vlek in onze werking. We weten dat meisjes tot de leeftijd van vijftien jaar heel graag samen voetballen met jongens. Bij de U13 en U14 voetballen ze het liefst in een gemengd team, maar wanneer ze ouder worden, ligt dat anders. Door de samenwerking met KBS Westhoek zullen ze niet langer naar een andere club moeten verhuizen wanneer ze zestien worden. Bij Voetbal Vlaanderen groeit al langer het idee om een tussencategorie te promoten, waardoor meisjes van die leeftijd niet langer onmiddellijk moeten overstappen naar de provinciale reeksen. Daar staan ze vaak tegenover volwassen dames en dat is niet zo leuk. We zijn deze gedachte heel genegen en hopen door de samenwerking met kBS Westhoek in de toekomst nog meer mogelijkheden te creëren voor meisjes die graag voetballen”, besluit Kristof Lobeau. (PDC)