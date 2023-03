KFC Damme wil meisjes op jongere leeftijd doen voetballen

KFC Damme wil meer meisjes aan het voetballen krijgen en organiseert woensdag, op de voetbalterreinen van de fusieclub in Sijsele, een Futbalista Festival. “Meisjes beginnen vaak op te late leeftijd te voetballen.”

Stefanie Meurice, zelf mama van een voetballende zoon, afgevaardigde bij de U11-ploeg, jeugdvoorzitter van KFC Damme en sinds kort ook futbalista-ambassadrice om meisjes makkelijker de weg naar de voetbalsport te helpen vinden, legt uit. “Die laatste functie is door Voetbal Vlaanderen in het leven geroepen. Daarrond worden heel wat projecten uitgewerkt. Wij zijn op de kar gesprongen en willen met het Futbalista Festival de instroom in het meisjesvoetbal verjongen. Nu beginnen ze vaak tussen hun elfde en veertiende levensjaar. Dat willen we naar vijf à zes jaar brengen, net zoals bij de jongens. Intussen zijn er al zo’n 20 inschrijvingen (maandag, red.). Voetbal Vlaanderen noemt zo’n initiatief succesvol vanaf 20 aanwezigen. We zijn dus goed bezig”, besluit Meurice, die benadrukt dat KFC Damme ook voor de damesploeg in eerste provinciale nog op zoek is naar nieuwe speelsters.

Meer info te verkrijgen via jeugd@kfcdamme.be.