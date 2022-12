KFC Damme profileert zich almaar meer als een damesvoetbalclub: “Starten met een damesploeg was onze beste beslissing in 20 jaar”

Tweeëndertig. Zoveel dames voetballen er momenteel bij KFC Damme. U vindt dat opmerkelijk veel? Wel, u bent lang niet de enige. Voorzitter Filip Babylon: “De beslissing om met een damesploeg te starten, is de beste beslissing die we hier in de voorbije 20 jaar hebben genomen.”

KFC Damme ontstond drie jaar geleden uit de fusie tussen KFC Moerkerke en SVV Damme en werkt zijn wedstrijden in Sijsele en Moerkerke af. Sam Adam (37) begon op zijn 21ste als trainer bij het vroegere KFC Moerkerke, was jarenlang jeugdcoördinator en stond in 2008 aan de basis van de oprichting van de damesploeg.

“Negen jaar heb ik de dames getraind. Toen ik in Moerkerke begon, speelden hier alleen jongens. Op een bepaald moment zijn er drie meisjes naar ons gekomen, omdat ze het niet correct vonden dat zij niet mochten voetballen. Als jullie me een lijst van 20 tot 25 meisjes bezorgen, doen we het, antwoordde ik. Een poos later stonden ze hier terug met hun lijst en zijn we elke zaterdagochtend begonnen met een training voor alle meisjes die daar zin in hadden.”

“Op het einde van dat eerste jaar speelden we onze eerste voetbalmatch. Het seizoen erna zijn we in competitie gekomen, werden we derde en mochten we naar eerste provinciale overgaan. Sindsdien is onze damesploeg een constante. In de beginperiode waren het vooral vriendinnen van elkaar. In de loop der jaren kwamen ook speelsters met al wat ervaring naar hier, zoals Daphné Deblieck, Lynnde Ketels, Sally Bisschop en Evi Desender.”

Voortdurend zoeken

Anno 2022 telt de ploeg vijf dames die de jeugdreeksen hebben doorlopen: Lore Herrebout, Jolien Cockuyt, Janne Van de Moere, Els Desender en Anna Lamote. “Onze eerste ploeg bestaat uit 22 speelsters”, vertelt Sam. “Intussen lopen er in onze jeugd ook al tien meisjes rond. Bij de U11 zijn dat er zelfs vier. Dat is leuk en dat is ook ons streefdoel, want we moeten zorg dragen voor ons damesvoetbal.” Sam zorgt ervoor dat hij weet bij welke jeugdteams uit de streek er voetballende meisjes spelen.

De U11 van KFC Damme. Boven v.l.n.r.: Sam Adam (trainer), Seppe Vanmarcke, Céril Reybrouck, Marie Deblieck, Stefanie Meurice (afgevaardigde), Vic Demeulenaere, Wannes El Hanioui, Rémy Hanssens, Gilles Dauwens (trainer), Senne Pynenbrouck, Arwout Dewispelaere en Gjon Leuckx. Midden v.l.n.r.: Mathis Cambrelin, Matheo Cambrelin, Marik Lammens, Louis Vercruysse, Manon Cattoor, Kato Vanderostyne, Colette Lagace, Melvin Dhooghe, Rémi Van Hoornweder en Siel De Baets. © TVB

“Onlangs hadden we met onze U11 een wedstrijd tegen Dosko Sint-Kruis. Hun keeper is een meisje. Ze is nog jong, maar ze deed het goed en is een potentiële speelster voor KFC Damme. Ons streefdoel is om in de regio te zoeken, maar door de concurrentie met de Cerkelladies en Heist is dat niet evident.”

Het is een voortdurende zoektocht. “Voetballende jongens vind je overal, maar voor meisjes is het vanaf een bepaalde leeftijd niet gemakkelijk. Neem nu een sportief meisje van 14 jaar dat nog nooit gevoetbald heeft en de leeftijd heeft (14 jaar, vanaf 2023 is dat 15 jaar, red.) om bij onze eerste ploeg aan te sluiten. Wel, de kans is groot dat ze bij ons in eerste provinciale net niet zullen meekunnen. Je hebt op dat niveau al wat ervaring nodig. Hopelijk slagen enkele speelsters van onze U11 erin om door te stromen.”

De vier U11-meisjes van KFC Damme met v.l.n.r. Manon Cattoor (°2011), Marie Deblieck (°2011), Kato Vanderostyne (°2011) en Colette Lagace (°2012). © TVB

De U11 is de lichting die Sam dit seizoen samen met Gilles Dauwens onder zijn hoede heeft. “Zelf ben ik leerkracht houtbewerking in Eeklo. Mijn skills uit het onderwijs kan ik hier zeker toepassen. Gilles en ik hebben 18 spelers en 4 speelsters. We hebben elk een deel van de ploeg, maar wisselen vaak onder elkaar. Dat is leuk voor ons en leuk voor hen. Er is wel een opsplitsing in niveau, maar als de sterkte van de tegenstander dat toelaat, vermengen we de twee groepen.”

“Hopelijk kunnen enkele meisjes van onze U11 doorstromen”

Jongens of meisjes, het maakt niets uit bij KFC Damme. “De vier meisjes bij onze U11 worden aanvaard. Er is een goeie integratie in de groep. We stimuleren dat ook. Of het nu Manon of Matteo is, dat maakt voor ons niet uit. Eind vorig seizoen hebben we met vijf speelsters zelfs voor de eerste keer aan het damesvoetbaltornooi in Ursel deelgenomen. Die traditie willen we voortzetten. We willen ons profileren als KFC Damme, de damesclub. We zouden het dan ook geweldig vinden als we nog een paar extra dames kunnen aanwerven.”

Voorzitter is fan

Het slotwoord is voor de voorzitter: Filip Babylon, 69 lentes jong en al 15 jaar voorzitter. “Ik ben een grote fan van het damesvoetbal. Onze dames spelen net als onze heren op zondagnamiddag, wat veel volk op de been brengt. Eerst spelen de dames en daarna supporteren ze voor de heren. Daar gaat het in essentie ook over: dit is wat men het verenigingsleven noemt. Geloof me, de beslissing om met een damesploeg te starten, is de beste beslissing die we hier in 20 jaar tijd hebben genomen.”