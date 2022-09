KdNS Ladies speelt opnieuw voor titel: “Op termijn uitgroeien tot een stabiele tweedenationaler”

24-0, 12-2, 6-1, 12-0… Het zijn de vooroorlogse uitslagen waarmee KdNS Ladies, de vrouwenploeg van KdNS Heule, de tegenstander de laatste weken van de mat veegt. Achter die recorduitslagen schuilt echter een uitgekiende strategie met Christoph Bertier aan het hoofd. “Binnen vijf jaar moeten we een vaste waarde worden in tweede nationale”.

Vorig jaar werd de vrouwenploeg in haar eerste bestaansjaar met het maximum van de punten kampioen in derde provinciale. Enkel de dames van Racing Waregem konden hen af en toe het vuur aan de schenen leggen. Ook in tweede provinciale scheren de KdNS Ladies hoge toppen. En daar stopt het voorlopig niet. “Na de titel van vorig jaar beslisten we om ons nog extra te versterken. Zo haalden we met Emelie Claerbout iemand met ervaring in de Super League (hoogste competitie vrouwenvoetbal, red.), een oud-IJslands international en met Chris Soete een trainer die gepokt en gemazeld is in het vrouwenvoetbal’, aldus voorzitter Christoph Bertier.

De ambities om richting de nationale reeksen te trekken, zijn dan ook torenhoog. Dit jaar is er ook ‘KdNS Ladies B’ in derde provinciale die dient als opleidingsploeg voor de eerste ploeg. Binnen vijf jaar moet de vrouwenploeg van KdNS Heule dan ook een vaste waarde zijn in tweede nationale.

Wie af en toe de velden van KdNS Heule bezoekt, weet dat de accommodatie en vooral de tribune nogal krakkemikkig zijn. Daar is voorzitter Christoph Bertier zich van bewust, al geeft hij aan dat er grote stappen gezet worden in de professionalisering van het vrouwenvoetbal. “We hebben als één van de weinige ploegen een vaste kiné in dienst op de matchdagen en omringen ons ook door experts in het vrouwenvoetbal. Al besef ik zelf ook wel dat onze accommodatie mee moet groeien met de ploeg.” Om die professionalisering verder te zetten, kijkt KdNS Heule verder dan de gemeentegrenzen. Zo zouden er ook plannen zijn om te fungeren als satellietploeg voor eersteklasser Zulte Waregem.

De KdNS Ladies zagen in mei 2021 het levenslicht, toen bekend raakte dat zowel DV Kortrijk, SV Wevelgem als FC Gullegem hun activiteiten in het vrouwenvoetbal pauzeerden. “Die vrouwenploeg speelde al langer binnen het plan om KdNS 2.0 vorm te geven. Door het stopzetten van de activiteiten bij die verschillende ploegen zijn we erin geslaagd om heel wat jonge talenten en directe versterkingen aan te trekken, wat meteen loonde in het eerste jaar”, zegt Christoph.

De dameswerking bestaat in totaal uit zo’n 76 speelsters. Een aantal dat ongeveer hetzelfde blijft in vergelijking met het eerste jaar. 37 van hen spelen bij de KdNS Ladies (de eerste ploegen), de rest is verdeeld onder de U13, U16 of de jongenscompetities. Ook daar zet KdNS Heule serieuze stappen om het niveau op te krikken.

Op de buik van de damesploegen prijkt ook het logo van het bier KaDeNs. Een zelf gebrouwen bier, ter ere van het 75-jarig bestaan van KdNS Heule. (JF)