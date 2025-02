Karen Pollefeyt (45) met dochter Bente Deveughele (15) op veld bij VVEK: “Trots als Bente op veld komt”

Bij VV Emelgem-Kachtem staan moeder Karen Pollefeyt (45) en dochter Bente Deveughele (15) samen op het veld bij de eerste ploeg. Beiden staan op de flank, de ene links en de andere rechts, elk met hun eigen kwaliteiten. En Bente, die scoorde al meteen bij haar debuut.

Bente begon toen ze 11 jaar was met voetballen bij VV Emelgem-Kachtem. “Ik heb nog aan atletiek gedaan en heb geturnd, maar dat vond ik niet meer zo leuk. Ik wou heel graag voetballen en heb het eventjes gecombineerd met turnen, maar mijn hart lag bij voetbal. Dat is wat ik écht graag doe”, zegt ze.

“Oei”, dacht Karen. “Voetbal. Dan moet ik in de kou staan om te supporteren.” Maar ze belde naar Dempsey, de jeugdverantwoordelijke bij VVEK. “Daar had ik meteen een goed gesprek en een goed gevoel bij”, herinnert Karen zich. “Bente is dan begonnen met een kampje Soccerfun, daarna mocht ze pas beslissen van mij, want ze moest het toch écht zeker zijn.”

Damesploeg

Daarna trainde Bente mee met de meisjes en al snel werd ze opgenomen in het gemengd team onder trainer Xander tot ze oud genoeg was om bij de dames te spelen. Ze maakte haar debuut bij de eerste ploeg op 15 jaar en 2 dagen. “Tijdens mijn eerste wedstrijd wist ik meteen te scoren, een mooi verjaardagscadeau”, glundert Bente.

“Drie jaar geleden ben ik dan zelf ook beginnen te voetballen op vraag van Dempsey toen die een damesploeg opstartte”, legt Karen uit. “Ze zochten nog dames die wilden meestappen in het verhaal om een ploeg te vormen en Bente speelde toen één jaar bij de club. Ik heb toen ingestemd om de groep aan te vullen, voor als ze er eens te kort hebben. Maar het was meteen bijzonder leuk op training en nu kan ik niet meer stoppen.”

Bente en Karen zijn beiden rechtsvoetig en worden zowel op de linker- als rechterflank uitgespeeld. “Samen met mijn mama op het veld staan, vind ik wel leuk. Al deed het in het begin toch wat raar. Ondertussen vind ik het heel tof om met haar te kunnen samenspelen.”

Veel leren van elkaar

“Mijn ambitie was eigenlijk om gewoon de eerste damesploeg te laten starten, maar ondertussen vind ik het fijn en ontspannend om in een ploegsport mee te doen. Ik kom van een individuele sport en dat was een nieuwe ervaring voor mij”, aldus Karen. “Mijn bedoeling was om af te sluiten op het moment dat Bente erbij zou komen. Ik dacht mijn plaats af te staan aan de jeugd. Maar de coaches wilden graag dat ik zou blijven. Ik merk dat de jeugd het ook wel fijn vindt om met de oudere generatie samen te spelen. We kunnen veel leren van elkaar. Zolang mijn fysiek en mijn agenda het toelaten, wil ik blijven.”

Drukke agenda

Beiden hebben ook een drukke agenda. Bente volgt Moderne Talen in het College van Izegem en is lid van Scouts&Gidsen. Karen is lid van de Izegemse Triatlonclub en is dagelijks beroepshalve sportief bezig, want ze is zelfstandig personal trainer met een eigen trainingscentrum. “Als ik nog wat tijd heb vind ik het leuk om met de kinderen mee te gaan naar de activiteiten of om een evenementje, een optreden of een festival mee te pikken. Ik kan moeilijk nee zeggen en mijn agenda zit altijd volledig vol, maar dat vind ik fijn. We hebben beiden een behoorlijk sociaal en sportief leven.”

“En nu hebben we iets dat we samen doen. Normaal ben ik veel afwezig door een drukke agenda. Ik had niet gedacht dat het zo’n fijn gevoel zou geven. De eerste match zijn we samen op het veld gekomen, de match erna startte zij en kwam ik in haar plaats en de derde match andersom. Je bent trots als je dochter op het veld komt. En scoren op haar eerste match, zalig!”

Toekomst

Bente is de vierde uit de eigen jeugd die debuteert in het team, maar wel de jongste. “Ik voelde me meteen welkom in de ploeg. Je krijgt een warm en familiaal gevoel als je hier toekomt”, weet Bente.

“Je ziet ook dat Bente meer kwaliteit heeft”, vult Karen aan. “Zij is technisch, loopt goed… Ze heeft die vorming gehad. De ploeg wordt alleen maar sterker hierdoor. Die doorstroom is belangrijk, want de aanvulling is namelijk ongelooflijk goed. We worden zo als team alsmaar technischer en tactischer. En wij zorgen voor de nodige maturiteit.” (RV)