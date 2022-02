Kapitein Sophie Huyghebaert ontvangt met FWDM A (1ste nationale) B-ploeg van OH Leuven

FWDM A speelde vorig weekend 0-0 gelijk op verplaatsing bij het evenveel punten tellende FC De Liège A en ontvangt zaterdag het derde geklasseerde Oud-Heverlee Leuven B. “Vorig weekend waren we in Luik tijdens de volledige wedstrijd de betere ploeg, maar helaas konden we niet scoren”, zegt kapitein Sofie Huyghebaert.

“We kenden pech toen twee kansen op de lat strandden, maar konden wel de nul op het bord houden, wat dan weer goed is voor het vertrouwen van onze verdediging. Met de komst van de nieuwe trainer is het momenteel voor iedereen wat zoeken”, gaat Sofie verder.

Met een twaalfde plaats in de klassering houdt FWDM A momenteel nog drie ploegen achter zich. “In de komende weken spelen we tegen rechtstreekse concurrenten als Wuustwezel, Mons en Chastre”, zegt Sofie. “Het is de bedoeling dat we tegen hen de nodige punten pakken om het behoud veilig te stellen. Maar eerst moeten we het zaterdag nog opnemen tegen Oud-Heverlee Leuven, dat derde staat en heel wat talenten van de topsportschool heeft rondlopen.”

“Het is een heel jonge ploeg die snel, vinnig en goed voetbal brengt. Meestal spelen we tegen die ploegen onze betere wedstrijden, want ploegen die zelf ook willen voetballen, liggen ons beter dan de Waalse tegenstanders die het meer van fysiek en inzet moeten hebben. Het is de bedoeling om zaterdag een goede wedstrijd te spelen om daaruit vertrouwen te putten voor de wedstrijden die daarop volgen.”

“Na onze prestatie van vorig weekend zit het mentaal wel goed bij ons, en met de neuzen in dezelfde richting zullen we alles geven om het hen zo moeilijk mogelijk te maken.”

Vruchten plukken

Tot slot blikt Sofie nog even terug op het FWDM project dat een vijftal seizoenen geleden in samenwerking met KSV Diksmuide werd opgestart. “Nu beginnen we stilaan de vruchten te plukken van de tijd en het vele werk dat hier wordt ingestoken”, weet Sofie te vertellen.

“De meeste jonge speelsters kregen in vergelijking met vroeger een betere opleiding. Onze ploeg in eerste provinciale zal waarschijnlijk haar ambitie om kampioen te spelen kunnen waarmaken. (FWDM B staat met 45 punten uit 15 wedstrijden ongeslagen aan de leiding nvdr.)”

“Als wij erin slagen om het behoud te verzekeren, komen we volgend seizoen met twee ploegen in de nationale reeksen, wat voor een regionale club een zeer opmerkelijke prestatie is.”

(PB)