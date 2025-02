Julie Meseure met KSV Bredene naar Club Brugge: “Sowieso iets speciaals”

De vrouwenploeg van KSV Bredene trekt zaterdag 22 februari naar het Jan Breydelstadion voor een ontmoeting met Club Brugge B. Voor Julie Meseure is het net als voor veel van haar medespeelsters een wedstrijd tegen een ex-club.

Mindere periode

De vrouwen van KSV Bredene zijn in eerste nationale als promovendus na een goede start aan een mindere periode bezig. Zaterdag werd in eigen huis met 0-2 verloren tegen DV Bilzen United. Julie Meseure uit Oudenburg viel kort na de rust in, maar kon bij een 0-1-achterstand de bakens niet verzetten. “Het zit de laatste weken echt niet mee”, zucht ze. “De opbouw is er wel, maar de laatste pas is niet zuiver en scherp genoeg. Zowel individueel en ook als team moet het niveau weer omhoog. De resultaten spreken voor zich. Na onze heel sterke start, waar we als nieuwkomer in de reeks heel trots op mogen zijn, lijkt het nu zonder slechte wil of mindere intentie niet te lukken.” Julie, die midden de coronaperiode als aanvalster voor Bredene tekende, ziet de huidige situatie wel realistisch. “Als promovendus probeer je in de eerste plaats voor het behoud te gaan. Na verloop van tijd merkten we dat de linkerkolom erin zat. Als nieuwkomer zaten we in het begin in een goede vibe, na vorig seizoen waarin we geen enkele keer verloren. Misschien speelt dat nog een beetje mee. Het is nu in de eerste plaats om weer goed voetbal te brengen en punten te sprokkelen.”

Verjonging

Zaterdag volgt voor Julie met Bredene als zesde in de rangschikking de verplaatsing naar Club Brugge dat tweede staat. “Ik was twee periodes bij blauw-zwart actief. Eenmaal vier jaar en een keer twee jaar. Maar er zijn er nog in ons team. Ik denk een zevental die een geschiedenis hebben bij Club. Het wordt sowieso iets speciaals. Ook al omdat ik na dit seizoen na twintig jaar de voetbalschoenen aan de haak zal hangen. En Club is de laatste tijd goed bezig. We zullen klaar moeten zijn. Ik ben nu dertig en ken amper nog speelsters. Er is daar een heuse verjonging doorgevoerd.” (ACR)