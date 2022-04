Jonge Esseveegirls spelen halve finale Beker van België: “Veel zin om er volledig voor te gaan!”

Na een mooi parcours wacht de meisjes van Essevee zaterdag 16 april de halve finale van de Beker van België. In een ongetwijfeld bloedstollende wedstrijd strijden de Essevee-meisjes om een finaleticket tegen de West-Vlaamse buren uit Club Brugge.

Elke week opnieuw geven de U13-meisjes van Essevee het beste van zichzelf in de provinciale jongenscompetitie, maar in de Beker van België spelen ze tegen het vrouwelijke geslacht. Na een overtuigende overwinning tegen Jabbeke (1-6) en een felbevochten zege tegen RWDM (1-0) bekampen de meisjes nu de West-Flames, een selectie van kwalitatieve meisjes uit verschillende teams die onder de vlag van Club Brugge samenspelen.

“Het is de eerste keer dat we meedoen aan de Beker van België”, zegt kapitein Zulte-Waregem Dames U13 Eva Vandevelde (12) uit Vichte.

“In de normale competitie spelen we tegen jongens en nu in de halve bekerfinale spelen we tegen meisjes. Het is goed om ons eens te meten tegen andere damesploegen, omdat we dan de kans krijgen om ons echt eens te bewijzen als damesploeg. Onze ploeg met de meisjes van 2009 zullen spelen met de ploeg van 2010 om aan een volledig team te komen. We kennen elkaar al goed, want vorig seizoen speelden we al samen. In de halve finale zullen we in en tegen Club Brugge spelen. Zij hebben een goede reputatie en we gaan alles geven om in de finale terecht te komen. Ik heb er alleszins superveel zin in om er met de ploeg volledig voor te gaan!”

Finale op 1 mei

Op het oefencomplex van Brugge bikkelen zaterdag 16 april de U-13 meisjes tegen de West-Flames voor een finaleticket in de Beker van België. Bij een gunstig resultaat beslist de finale op 1 mei over de winnaar van de Beker van België.

Ook de Essevee-meisjes van de U16 haalden de halve finale van de Beker van België, zij strijden tegen KRC Genk Ladies. Deze lichting dames won de kwartfinale met 8-0 van SK Eernegem.

Met een team in de Super League én vier jeugdteams zet SV Zulte Waregem volop in op damesvoetbal. De mooie resultaten die de verschillende teams gedurende de afgelopen jaren neerzetten zijn een mooi gevolg van de professionele en structurele dameswerking van Essevee.

(GV)