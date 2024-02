Jody Vangheluwe speelt met Club YLA topper tegen OHL

In de Super League komen de play-offs steeds dichter. Club YLA speelt in de reguliere competitie nog vier wedstrijden. Onder meer zaterdag bij OHL, samen met Standard aan de leiding. De heenwedstrijd eindigde 2,5 maand geleden in Aalter op een spectaculaire blauw-zwarte 5-3-zege.

“OHL kwam toen drie keer langszij, maar we lieten we ons die dag niet doen”, herinnert Jody Vangheluwe zich goed. “Toen hebben we getoond dat we het OHL moeilijk kunnen maken. Wat we ook lieten zien tegen andere topploegen in de reeks. Iedereen kan van iedereen winnen dit seizoen.”

Puntjes op de i

Na de winterstop verloor Club YLA met 3-0 bij Standard. Vorige zaterdag werd Charleroi met duidelijke 4-1-cijfers geklopt. “We kunnen met vertrouwen naar OHL”, benadrukt Jody Vangheluwe.

“Op het grote veld in Sclessin kenden we een offday. Tegen Charleroi zetten we de puntjes op de i en lieten we zien dat we goed op elkaar ingespeeld zijn. Die lijn hopen we zaterdag door te trekken.”

Bekercampagne

Vermoedelijk staat de Brugse rechtsachter in Oud-Heverlee vaak oog in oog met Marie Detruyer, eveneens Red Flame. “Het hangt er wat van af hoe OHL zal spelen”, weet Vangheluwe.

“Het zou kunnen dat Marie vaak in mijn zone komt. Zij zette de voorbije maanden heel wat stappen vooruit.”

Mathematisch is Club YLA nog niet zeker van een ticket voor play-off 1, maar met tien punten voorsprong op nummer zeven Zulte Waregem kan dat niet meer fout lopen. Blauw-zwart is, in tegenstelling tot Anderlecht en Standard, ook nog in de running om de Beker van België. Op 10 februari staat in Aalter een kwartfinale tegen Ladies Genk op de kalender.

Nations League

“Februari wordt een maand met heel wat belangrijke wedstrijden”, glundert de 26-jarige Vangheluwe die met AA Gent Ladies twee bekerfinales won.

“Want enkele competitiewedstrijden, kwartfinale in de Beker van België en eind februari met de Red Flames twee matchen om de Nations League tegen Hongarije. Uiteraard zou het leuk zijn de bekerfinale te bereiken. Ladies Genk wordt een lastige opponent.”

“Een prijs pakken is altijd interessant. Volgens mij zijn we ook in staat ons in de Super League in de top drie te nestelen, want wij maken nog altijd progressie.”