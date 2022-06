Ives Serneels zag na rust goede reactie van Flames: “Bezoekers kregen geen kans meer”

De Red Flames (FIFA 19) wonnen donderdagavond in Lier in hun tweede voorbereidingswedstrijd op het EK in Engeland met 4-1 van Noord-Ierland, de nummer 47 op de wereldranking en eveneens EK-ganger. Bondscoach Ives Serneels was vooral blij met de goede reactie na de gelijkmaker.

Tessa Wullaert en Ella Van Kerkhoven namen elk twee doelpunten voor hun rekening. Voor de Flames was het de eerste zege in deze EK-voorbereiding na de logische 3-0 nederlaag in en tegen gastland Engeland.

“Ik zit hier natuurlijk met een goed gevoel, aangezien we met 4-1 wonnen”, vertelde bondscoach Ives Serneels na afloop in de mixed zone. “Iedereen heeft gezien dat het eerste kwartier lastig was, maar nadien scoren we wel een schitterend doelpunt.”

Op slag van rusten viel echter de gelijkmaker. “En daarop hadden we een goeie reactie in huis. In de tweede helft heeft Noord-Ierland geen enkele kans meer gehad. En de invallers deden het allemaal goed.”

Goed voor vertrouwen

Ella Van Kerkhoven, Elena Dhont en Kassandra Missipo konden zo minuten maken na afwezigheden vanwege blessures. De eerste scoorde twee keer en Dhont zorgde telkens voor gevaar op rechts. “Ella heeft moeilijke maanden achter de rug, maar we kennen allemaal haar kwaliteiten. Zij heeft een uniek profiel in onze groep. Elena en Kassie hebben hun kwaliteiten eveneens getoond. Dat is goed voor hun vertrouwen. Maar ook de andere speelsters waren op niveau. We staan waar we moeten staan, op twee weken voor onze openingswedstrijd.”

Werkpunt

Aanvoerster Wullaert zag toch nog een werkpunt. “We beginnen niet goed aan de wedstrijd, we vonden de ruimte tussen de linies niet”, aldus de kersverse aanvalster van Fortuna Sittard. “Bij de rust hebben we bijgestuurd en nadien ging het inderdaad beter. Op het EK kunnen we ons dat echter niet permitteren. Daar zullen we er vanaf de eerste minuut moeten staan.”