Imani Prez versterkt de Waregemse dames

De dames van Zulte Waregem slaan toe op de transfermarkt. Imani Prez (18) versterkt volgend seizoen de troepen van trainer Kenny Engels. De aanvalster komt over van KAA Gent Ladies en tekent een contract tot 2023 aan de Gaverbeek.

Prez speelt dit seizoen nog bij de dames van Gent. Ze kwam dit voetbaljaar drie keer uit voor de hoofdmacht van Gent. In totaal was dat goed voor zo’n 67 minuten. 2020-2021 was een beter kalenderjaar voor haar. Toen scoorde ze twee maal in elf duels. Verder kwam ze in 2020 uit voor de U17 van de Red Flames. Daar mocht ze drie keer haar opwachting maken waarin ze ook twee keer de netten liet trillen.

Tijdens het seizoen 2019-2020 stond de aanvalster noodgedwongen een lange tijd aan de kant. Ze moest toen geopereerd worden aan de linkerknie. Ook het seizoen erna sloeg het noodlot toe. Op training scheurde ze de kruisband en de meniscus van dezelfde linkerknie.

De volgende match van de Waregemse dames staat gepland op zaterdag 12 maart. Dan ontvangt het Eendracht Aalst in eigen huis. (EC)