Imani De Clercq (KSKV Zwevezele Ladies): “Moeilijke weken op komst”

De eerste match van het kalenderjaar 2023 liep met een sisser af. Zwevezele kon op geen enkel moment aanspraak maken op de zege tegen Moldavo (1-4). Gelukkig beperkte doelvrouw Imani De Clercq (18) nog de schade.

“Ik begon met voetbal toen ik 12 jaar was, bij Avelgem”, stelt Imani, die ook aan rope skipping doet, zichzelf voor. “Mijn pa Giovanni speelde bij SK Deinze en na zijn carrière werd hij (assistent) ref. Ook mijn broer en zus spelen het spelletje. Ik studeer nu, na de sportschool in Leuven, aan Hogeschool Gent de richting LO en bewegingsrevalidatie als eerstejaars. Het is altijd leuk als je in de lijn van je hobby je beroep kan maken.”

Herpakken

“De verliescijfers konden nog groter geweest zijn”, blikt Imani terug op de 1-4-nederlaag tegen Moldavo. “Ik heb toch een viertal reddingen kunnen doen zodat het resultaat niet erger was. In de eerste helft waren we echt niet goed. We veranderden na de rust van systeem en het liep toch een beetje beter.”

“Na de 2-1 aansluitingstreffer kregen we een strafschop tegen die werd omgezet. Ik vond het zelf een onterechte penalty en dat vonden enkele speelsters van Moldavo ook. De eerste wedstrijd na de winterstop werd dus verloren en we zakten een plaatsje in de stand. Nu staan we vierde. Een bittere pil om te slikken.”

“Er wachten ons nu enkele moeilijk weken. Vooreerst moeten we naar leider Kontich, die ons een ferme pandoering gaf in de heenronde. Daarna volgt de thuismatch tegen Westerlo. Volgend seizoen wil ik graag bij de Ladies blijven”, zegt ze.

Noa Delhaye is out voor de rest van het seizoen met een knieblessure, Charlien Vereecke is een paar weken out met een enkelblessure.

(WD)