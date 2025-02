Ilke Van Laecke is jong talent bij damesploeg van KFC Damme (1ste provinciale)

De dames van de fusieploeg voeren de lijst aan en staan op een zucht van promotie. Ilke Van Laecke telt amper 16 lentes, maar wordt steeds belangrijker. Ze beschikt overigens over een staalharde trap met haar linker. Dit is het verhaal over een jong talent dat leeft voor het voetbalspelletje.

Op zaterdagochtend hadden we afgesproken op de site Sijsele. Ilke Van Laecke was opgeroepen om de allerkleinsten te coachen. Dat deed ze met pure passie. Vervolgens zwoegde ze zich in het zweet om de doelen weg te zetten. Aarzelend kwam ze vervolgens tot bij ons. Eens ze begon te praten, hoorde je de passie. “Mijn broer voetbalde in Moerkerke bij de kleintjes en door naar hem te kijken, wilde ik ook voetballen. Ik sloot me aan en bleef bij de vereniging tot mijn tiende. Daarna verhuisde ik naar KSK Maldegem en speelde tornooien bij West Flames. Drie jaar geleden keerde ik terug naar de schaapstal. Met mondjesmaat mocht ik proeven van het elftal hier.”

Eén grote familie

“Bij mijn terugkeer werd ik dus ploeggenote van kleppers als Evy Desender en Sofie Compernolle. Deze smaakmaaksters fungeerden tijdens mijn opleiding als mijn trainers. Natuurlijk was ik ongelooflijk fier tussen hen te mogen opdraven. We prijken op kop, tellen twee punten meer dan Staden, maar hebben wel twee matchen minder gespeeld. De promotie wenkt inderdaad, al mogen we niet naast onze schoenen lopen. Voor mij startte het huidige seizoen in mineur. Een letsel aan de ligamenten van de enkel hield me ettelijke maanden langs de zijlijn. Op 9 februari werd ik voor het eerst weer geselecteerd en mocht het laatste half uur opdraven. Ik lukte zowaar een hattrick. De vreugde die ik toen voelde, kan ik moeilijk verwoorden. Wel weet ik dat we één grote familie vormen, iedereen hartelijk verwelkomen en gekoesterd worden door een warme vereniging. We helpen de allerkleinsten trainen, onze matchen worden gevolgd door de heren en ook wij supporteren voor hen. KFC Damme maakt deel uit van mijn leven: ik ben er serieus fier op.” (JPV)