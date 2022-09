Heule krijgt met Fruitsjotters Ladies eerste vrouwenminivoetbalploeg: “Dit jaar zullen we vooral oefenen”

De eerste minivoetbalploeg voor vrouwen in Heule is geboren. In de schoot van de reeds bestaande minivoetbalploeg De Fruitsjotters verrijst met Fruitsjotters Ladies een nieuwe ploeg. “Sommigen kunnen al aardig voetballen, voor anderen wordt het een nieuwe ervaring. Maar onze ambitie is dezelfde: vooral veel plezier maken”, aldus speelster en kapitein Laure Tyteca.

Het Belgische vrouwenvoetbal zit al enkele jaren in de lift, zoals blijkt uit de unieke prestatie van de Red Flames op het afgelopen Europees Kampioenschap en de sterke toename en verdere professionalisering van de verschillende vrouwenvoetbalclubs. Ook in Heule is het vrouwenvoetbal bezig aan een steile opmars. De KdNS Ladies verbazen al weken met vooroorlogse winstpartijen. Met de Fruitsjotters Ladies werd er ook een eerste minivoetbalploeg voor vrouwen boven de doopvont gehouden.

Fruitsjotters Ladies is ontstaan in de schoot van de bestaande mannelijke minivoetbalploeg De Fruitsjotters. Die ploeg bestaat sinds 2019 en zet met de oprichting van een eigen vrouwenvoetbalploeg een nieuwe mijlpaal neer.

Fruitsjotters Ladies is organisch gegroeid uit een aantal enthousiaste vrouwelijke fans van De Fruitsjotters. “We gingen vaak kijken naar De Fruitsjotters en in plaats van te blijven toekijken, leek het ons leuk om zelf ook eens op het voetbalterrein te staan”, aldus speelster Julie Hugelier.

We willen van het eerste seizoen gebruik maken om veel te oefenen

En zo geschiedde. De poule aan speelsters bestaat nu al uit 14 enthousiastelingen en dikt nog verder aan. Veelal (oud-) leidsters bij Chiro Stine Heule. Al dat jong, vrouwelijk geweld wordt in toom gehouden door Fruitsjotters-voorzitter Gianni Samyn. Sommigen van hen kunnen al aardig voetballen, anderen hebben nog nooit tegen een bal getrapt. Daarom liggen de ambities dan ook niet bijster hoog voor het eerste seizoen. “We kennen elkaar al goed naast het veld, maar samen op een voetbalveld staan is andere koek. We willen van het eerste seizoen gebruik maken om veel te oefenen. Later kunnen we ook kijken richting (competitie)matchen”, zegt speelster Elaïs Van der Straeten. De sporthal van de lagere school VBS Spes Nostra werd voorlopig uitgekozen als uitvalsbasis.

Tegenstanders

De eerste trainingen zitten intussen al in de benen, maar de zoektocht naar tegenstanders loopt moeizaam. Hoewel in Harelbeke De Trukendoos zijn tweede seizoen aanvat, is de visvijver aan minivoetbalploegen en competities voorlopig nog schaars. Fruitsjotters Ladies treedt aan in het lichtblauw. Op een eerste officiële match is het nog wachten, al lopen de gesprekken wel en wordt er volop getraind.

“We willen eerst de basis onder de knie krijgen tijdens de trainingen. Er is al veel gelachen en we kijken reikhalzend uit naar een eerste match.” Wie zich graag aan een wedstrijdje waagt, kan mailen naar giannisamyn@hotmail.com.