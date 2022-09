Flore Verschaeve zet punt achter seizoen bij DVK Egem: “Ik wil me volop op mijn cursus richten”

Met een 7 op 12 zet DKV Egem een niet onaardig begin van het seizoen neer in tweede nationale. De uitschieter was de monsterwinst in de opener met een 0-18-zege op Havinnes. DVK zal het voortaan echter zonder kapitein en sterkhouder Flore Verschaeve (24) moeten doen. Door haar studies kan ze niet meer spelen in het weekend.

“Ik begon met voetballen bij de jongens van VP Gits”, opent de 24-jarige Flore Verschaeve. “Ik speelde er tot mijn 17de bij de U15 en deed het niet onaardig. Meisjes mogen bij de jongens spelen tot die leeftijdsgroep. Dan moest ik een keuze maken bij welke damesclub ik verder wilde voetballen en dat werd DVK Egem. Na enkele gesprekken met de club was de beslissing snel gemaakt. Ik vond het een mooie club met een goede jeugdwerking en verschillende ploegen in provinciale. Als je dergelijke mogelijkheden hebt, kan je snel doorgroeien. Zo begon ik in provinciale en groeide ik door naar het nationale voetbal. Ik speel er nu mijn zevende seizoen. Nu zal dat toch eindigen, de combinatie van werk, studies en voetbal is spijtig genoeg niet meer haalbaar.”

Bijscholing

“Morgen zal mijn laatste wedstrijd van het seizoen zijn. Ik ben kinesiste en wil mij verder bekwamen in mijn beroep. De bijscholing in de manuele therapie bij nek- en rugklachten loopt over twee schooljaren. Die cursus wordt op zaterdag gegeven, net als de wedstrijden in het nationaal voetbal. Zo kan ik er niet meer bij zijn. Ik vind het wel spijtig, maar ik blijf met de club verbonden. Als het mogelijk is, zal ik naar de wedstrijd komen als supporter of verzorgster. Dat laatste was al een beetje zo, want voor of na de wedstrijden was ik de masseuse. Of ik zal blijven trainen, is nog niet uitgemaakt, dat hangt af van hoe druk het wordt. Na die twee jaar cursus ben ik 26 en dat is niet te oud om te hervatten. Ik heb immers nog ambitie in het voetbal”, besluit de kapitein van DVK Egem.

Aderlating

“Heel spijtig voor onze ploeg”, aldus Stefaan Deschepper, de voorzitter van DKV Egem. “Flore is de leider die door haar enorme inzet als middenvelder haar ploeggenoten ook motiveert om er voor te gaan in de wedstrijden. Zij gaat voor iedere bal en pikt ook af en toe een goaltje mee. Het is een aderlating voor het team, maar we hebben er alle begrip voor. Net zoals in het voetbal wil ze voor haar werk alles doen om zo goed mogelijk te zijn. Dat verdient alle respect.” (WD)

Zaterdag 1 oktober om 15 uur: DVK Egem A – Eendracht Mazenzele Opwijk A.