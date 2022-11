Filip Swaenepoel houdt moed met FWDM B: “Eens winnen, en dan zijn we misschien vertrokken”

FWDM B verloor vorige zaterdag met 6-1 van VVC Brasschaat. Het staat na tien wedstrijden gedeeld elfde, met zeven punten. Dit weekend komt KVE Drongen op bezoek, de vijfde in de stand. “Tegen topploegen hebben we niets te verliezen”, zegt trainer Filip Swaenepoel.

“Vorig weekend leden we een pijnlijke nederlaag. Na een vroege achterstand speelden we goed mee, maar kregen nog een tweede goal tegen. Kort daarna konden wij scoren, maar na een derde en vierde tegengoal kort voor en direct na de rust, was de wedstrijd gespeeld en gingen de kopjes naar beneden.”

“Nu houden we nog altijd twee ploegen achter ons en is alles nog mogelijk. Met één overwinning kunnen we direct een paar plaatsen stijgen. Het is uiteindelijk nog altijd onze eerste betrachting om ons zo rap mogelijk te redden, maar we weten niet hoeveel ploegen er zullen uitvallen. Volgend seizoen wordt tweede nationale in haar huidige vorm opgedoekt. De ploegen zullen worden opgedeeld in drie interprovinciale reeksen, waarbij die uit West- en Oost-Vlaanderen één reeks zouden vormen. Maar op dit ogenblik weet niemand hoe het echt zal uitdraaien en weten we niet waaraan we ons moeten houden.”

Sfeer blijft goed

“Dit weekend proberen we ons tegen Drongen te herpakken. Het staat wel vijfde, maar in onze laatste wedstrijden tegen de topploegen speelden we redelijk goed. Tegen die ploegen hebben we niets te verliezen. Maar tegen de ploegen rondom ons gaat het moeilijker en is er precies een grotere druk.”

“Toch is de sfeer in de groep goed. Er wordt ook goed getraind en eens winnen zou ervoor kunnen zorgen dat we vertrokken zijn. We wisten dat het, in vergelijking met vorig seizoen, een ander verhaal zou worden. Toen we al eens een steekje lieten vallen, was dat niet zo erg, maar op dit niveau wordt bijna iedere foutje afgestraft.”

(PB/foto MG)